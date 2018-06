vor 39 Min.

Mofafahrer flieht zu Fußvor Polizeikontrolle

17-Jähriger lässt sich in der Dasinger Bahnhofstraße nicht aufhalten. Später überlegt er es sich anders

Als er am Dienstagvormittag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten wurde, ist ein 17-Jähriger auf seinem Mofa einfach weitergefahren. Als die Beamten ihn später in der Bahnhofsstraße ausfindig machten, ließ der Auszubildende sein Kraftrad zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Um Beweise zu sichern, nahm die Polizei das Fahrzeug mit. Später stellte sich der 17-Jährige. Er gab an, sein Mofa manipuliert zu haben, um dessen Leistung zu steigern. Deshalb sei er vor den Beamten geflohen. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.

