14:00 Uhr

Mühlhauser ärgern Events am Flughafen

Anwohner protestieren gegen Veranstaltungen an den Sommerwochenenden. Wie der Bürgermeister versucht, die Wogen zu glätten.

Manch Anwohner in Mühlhausen ist mäßig begeistert von der Gastronomie am Augburger Flughafen. Das liegt vor allem an den Events, die dort gerne an Sommerwochenenden stattfinden. Anwohner laufen nach solchen Gelegenheiten regelmäßig Sturm bei der Gemeinde Affing.

Der stöhnende Unterton war nicht zu überhören, als Bürgermeister Markus Winklhofer das Thema am Dienstag im Gemeinderat erwähnte. Er sprach von ein paar Beschwerdeführern, die in gewisser Regelmäßigkeit ihrem Schmerz und Emotion freien Lauf ließen, berichtete von „sehr stressgeladenen Wochen“ für die Verwaltung.

Seine Devise lautete: „darauf konzentrieren, das Thema zu versachlichen“. Er biete sachlich konstruktive Gespräche an und hoffe auf einen emotionsfreien, sachlichen Umgang, betonte der Bürgermeister.

Diese Formulierung ließ tief blicken. Die zweiwöchige Arbeit einer Vollzeitkraft – so hoch sei der Verwaltungsaufwand zuletzt in Sachen Flughafengastronomie gewesen, schätzt Winklhofer. Das liegt zum einen an den teilweise emotionalen Beschwerden von etwa zehn Bewohnern in Mühlhausen, zum anderen auch daran, dass die Gemeinde jede besondere Veranstaltung der Gastronomie einzeln bearbeiten muss – mit den entsprechenden Auflagen.

Problematisch ist die Angelegenheit auch deshalb, weil die derzeitige Gaststättenkonzession nicht mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen übereinstimmt. (jca)

