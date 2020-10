06:02 Uhr

Nach Wasserschaden zieht die Kita Bergen ins Mühlhauser Pfarrheim

Die gepflasterte Fläche vor dem Pfarrheim in Mühlhausen ist, solange hier der Kindergarten wohnt, hermetisch durch einen Bauzaun abgeriegelt.

Plus Seit vergangener Woche ist die Kindertagesstätte Bergen in der Gemeinde Affing geschlossen. Allerdings gibt es jetzt eine Übergangslösung: das Pfarrheim in Mühlhausen.

Von Martin Golling

Der Kindergarten Bergen wohnt jetzt im Pfarrheim Mühlhausen – vorübergehend, bis der Originalschauplatz den Wasserschaden ausgetrocknet bekommt. Brigitte Gföllner, die Leiterin der Kindertagesstätte Bergen, sagt: „Wir haben alle zusammengeholfen, und einen Tag lang hat uns ein professionelles Umzugsteam die großen Möbelstücke hierhergebracht.“

Außen ist der Platz vor dem Gebäude hermetisch mit einem Bauzaun abgeriegelt. Hier auf dem Pflaster soll also Spielen im Freien möglich sein. 49 Kindergartenkinder und 22 Schulkinder nachmittags, da ist das Pfarrheim in den nächsten Wochen wohl auf beiden Etagen so chronisch voll wie selten, seit es im Juli 2005 seine Einweihung erlebte.

Pfarrheim in Mühlhausen so voll wie selten

Dankbar ist Gföllner vor allem den Verantwortlichen Pfarrer Max Bauer und Kirchenpfleger Manfred Klostermeir, dass der Umzug hierher ohne Hürden vonstattenging. „Toll ist, dass die Gemeinde das so schnell auf die Reihe gebracht hat“, verteilt die Chefin Lob an alle Seiten.

Gerade bringt Vater Maximilian seine Tochter Sarah, die sich sofort zu ihren Freundinnen gesellt. Maximilian kennt das Pfarrheim, hat er dort doch seine Termine, um die koreanische Kampfsportart Taekwondo zu üben. „Das findet in den nächsten Wochen vielleicht in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr statt“, erfährt er von Brigitte Gföllner.

Affing-Bergen: Das Pfarrheim sieht jetzt auch aus wie ein Kindergarten

Sabine Holland kommt mit ihrem Sohn gerade zur Tür herein. Ihr Vater, Kaspar Kling, war der Müller von Mühlhausen, und der hatte vor mehr als 20 Jahren diesen Teil seines Sägewerks an die Pfarrgemeinde verkauft. „Es ist schon eine seltsam schöne Fügung, dass sein Enkel nun auf demselben Grund und Boden spielt“, freut sich Sabine Holland sichtlich.

Mit verzierten weißen Tüchern ist der Eingangsbereich des Kindergartens nun vom Saal des Pfarrheims zumindest optisch getrennt. Bild: Martin Golling

Hier im Saal im Erdgeschoss sieht es so aus, als sei dieses Pfarrheim nie etwas anderes gewesen als eben ein Kindergarten. Der Raum ist vom Eingang optisch mit verzierten weißen Tüchern getrennt. Die Tische sind geschmückt, die Spielecken sofort vertraut von den Kindern mit verschiedensten Spielen bedeckt.

Kita Bergen: Eltern loben die herzliche Atmosphäre

Zwei von Manuela Schäffers Söhnen haben schon im Kindergarten Bergen gespielt, bevor sie zur Schule gingen. Nun hat sie gerade ihren dritten Sohn hier abgeliefert. „Ich bin ein riesengroßer Fan dieses Kindergartens. Meine älteren Söhne schwärmen heute noch von ihrer Zeit hier. Und typisch: Die Nachricht vom Umzug brachten die Mädels vom Team persönlich vorbei“, lobt Schäffer die herzliche Atmosphäre hier.

„Guten Morgen“, klingt es aus Kinderkehlen vom Couchlager her, wo sich nun alle versammelt haben: „Guten Morgen, wir nicken uns zu; guten Morgen, erst ich und dann du.“

