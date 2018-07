15:00 Uhr

Naturgeister auf Schloss Pichl unterwegs

Am Wochenende wird auf Schloss Pichl bei Aindling spektakulär gefeiert

Die Naturgeister auf Schloss Pichl (Markt Aindling) feiern zu jeder Jahreszeit. Am Wochenende findet nun zum zweiten Mal das große Fest der Naturgeister statt. Am Samstag, 21. Juli, und Sonntag, 22. Juli, wird im Schlossinnenhof und rund um das Schloss der Sommer mit einem bunten Programm gefeiert. Schloss Pichl verwandelt sich dafür in eine etwas andere Welt, heißt es in der Pressemitteilung. Elfenkränze, einzigartige Klamotten aus eigenem Design, außergewöhnlicher Schmuck, Naturseifen, Filzhüte oder Räucherwerk – die Auswahl ist groß, sowohl im Innenhof als auch auf der Schlosswiese bieten etwa 70 Aussteller alles an, was das Elfenherz begehrt.

Die Besucher können sich auch auf den Märchenpfad begeben, auf dem laut Mitteilung Schneewittchen verloren geht, auf dem Weg durch den Wald auch Rapunzel und Rumpelstilzchen trifft und nur mit Hilfe der Gäste wieder gefunden wird. Der Märchenpfad kann an beiden Tagen von 13 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 17.30 Uhr beschritten werden und kostet zwei Euro Eintritt extra. Im Innenhof gibt ein Zauberer sein Bestes und eine Elfe erzählt den kleinen Gästen ihre Geschichte. Es gibt Essen aus der Region und kühle Getränke, begleitet von Harfenklängen und dem Tanz von 50 Modellen in kunterbunten Naturgeisterkostümen.

Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Für das Fest beträgt der Eintritt fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt. (AN)

Themen Folgen