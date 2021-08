Obergriesbach

Obergriesbach trauert um früheren Kirchenpfleger Xaver Failer

Xaver Failer aus Obergriesbach ist am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Plus Xaver Failer ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 92 Jahren. Die Gemeinde Obergriesbach trauert um einen der Ihren, der sich in vielen Ehrenämtern engagiert hat.

Von Katharina Wachinger

Er war mit Leib und Seele Bauer und selbst als 90-Jähriger ein gefragter Obstbauexperte, von dem sich Fachleute wertvolle Tipps holten. Doch das sind nur zwei Facetten von Xaver Failer, der über Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Bereichen im Wittelsbacher Land ehrenamtlich für die Allgemeinheit aktiv war. Am Samstag ist der Obergriesbacher im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

