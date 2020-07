vor 32 Min.

Ochsenkühns radeln südwärts

Die Ochsenkühns aus Obergriesbach radeln wieder. Wohin die Reise gehen wird, verraten Simone und Anton diesmal vorab nicht: „In Richtung Süden in jedem Fall“, denn im vergangenen Jahr war Flensburg deren Ziel. Es hängt auch davon ab, welche Länder wie bereist werden können.

Eigentlich war als Ziel für dieses Jahr Istanbul geplant. In die Türkei strampelten die beiden bereits 2010 und kamen nach fünf Wochen in der 2500 Kilometer entfernten Bosporus-Metropole an. Aber dazu müssten neun Länder bereist werden, was aktuell in der Corona-Krise nicht sinnvoll ist. Geplant sind vier bis fünf Wochen und damit gut 2000 Kilometer. In den ersten Tagen steht in jedem Fall die Alpenüberquerung an. Den Großglockner und den Gotthardpass haben die beiden Obergriesbacher schon bezwungen.

Wie immer berichtet das Buchautorenpaar (Computer-Fachbücher) live jeden Tag mehrmals von ihrer Radl-Reise. Über die Internetseite (http://blog.amac-buch.de) kann jeder mit seinem Computer die Reise mitverfolgen. Wer ein iPhone oder iPad besitzt, kann die kostenlose App „leben atmen – radtour 2020“ laden und so noch direkter die Radtour begleiten. (Facebook: „leben atmen“). (AZ)

