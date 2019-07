00:33 Uhr

Otto Egger feiert seinen 80.

Otto Egger aus dem Petersdorfer Ortsteil Hohenried hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Glückwünsche überbrachten neben Paul Weiss und Pater Babu von der Kirche auch Vertreter des Obst- und Gartenbauvereins, Nachbarn, Freunde, Verwandte sowie Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder. Der Jubilar freute sich sehr darüber, dass er sein gesegnetes Alter bei guter Gesundheit mit seiner Ehefrau Monika, mit der er seit 1982 verheiratet ist, sowie mit seinen drei Kindern und fünf Enkeln genießen kann. Egger ist gelernter Landwirt und übernahm den Betrieb bereits im Alter von 14 Jahren. Diesen führte er mit viel Liebe und Begeisterung bis zum Eintritt in das Rentenalter. Der eigene Garten und das Pflegen und Hegen von Obstbäumen sowie das Durchführen von Veredelungen ist nun – im Rentenalter – Leidenschaft und Hobby des Jubilars zugleich. Mit Begeisterung und Stolz gibt er sein Wissen und seine Erfahrung an seine Enkel weiter. Noch heute engagiert sich der 80-Jährige für das Allgemeinwohl und pflegt einige Obstbäume und Hecken auf Gemeinde- wie auch auf Kirchengrund. Auch war Otto Egger zehn Jahre im Pfarrgemeinderat und 18 Jahre in der Kirchenverwaltung aktiv. (brast)

