Petersdorf

vor 17 Min.

Mehrgenerationen-Mobil: 100.000-Euro-Projekt startet in Petersdorf

2018 wurde in Petersdorf der Verein "Ortszeit" gegründet - unter anderem mit dem Ziel, ein Mehrgenerationen-Mobil anzuschaffen. Am Wochenende wurde der Elektro-Bus von Pater Babu gesegnet.

Plus In der Gemeinde Petersdorf ist das Projekt Mehrgenerationen-Mobil gestartet. Die Nachfrage ist groß. Was die Initiatoren vom Verein "Ortszeit" planen.

Seit dem Frühjahr stand es im ehemaligen Geräteschuppen der Feuerwehr in Schönleiten, jetzt ist das Petersdorfer Mehrgenerationen-Mobil auch auf den Straßen unterwegs: Am Wochenende ging der Elektro-Bus von "Ortszeit" - ein ortsteilübergreifender Verein in der Gemeinde Petersdorf - offiziell in Betrieb. Nach der Messe in Hohenried erhielt das Mehrgenerationen-Mobil den Segen von Pater Babu. Mit einem Weißwurstfrühstück feierten die Initiatoren, Förderer und Spender gemeinsam ihr Projekt. Den Erlös spendet Ortszeit den Hochwasseropfern im Westen der Republik.

