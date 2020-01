28.01.2020

Pfarreien feiern mit Pater Markus

Von Xaver Ostermayr

Pater Markus Szymula aus Schiltberg feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag (wir berichteten). Am Samstag feierte der Priester zusammen mit den Pfarreien in der Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena in Schiltberg mit einem überaus gut besuchten Gottesdienst den runden Geburtstag. In der Turnhalle schloss sich ein Stehempfang samt Gratulationscour mit rund 300 Besuchern an.

Der Jubilar konzelebrierte mit Dekan Stefan Gast, dessen Besuch eine besondere Wertschätzung ausdrückte, den Gottesdienst. Dieser wurde von der Schiltberger Gesangsgruppe Shalom sowie vom Kirchenchor musikalisch und gesanglich umrahmt. 24 Ministranten füllten den Altarraum. Anschließend gab es für Pater Markus in der Turnhalle von jedem einzelnen Gratulanten eine herzliche Umarmung. Die überaus zahlreiche Teilnahme zeigte, wie groß die Beliebtheit des seit nunmehr über 20 Jahren in Schiltberg wirkenden Priesters ist. Bürgermeister Josef Schreier, die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltung, der Kirchenchor, die Ministranten, mehrere Vereine und viele sonstige Gäste überreichten dem Jubilar Geschenke.

Die Schiltberger Ministranten warteten mit einem gemeinsam vorgetragenen Geburtstagsgedicht auf, und die Gesangsgruppe Shalom überraschte Pater Markus mit einem Geburtstagsständchen. Viele fleißige Helfer hatten für Häppchen und Getränke gesorgt. Eine fotografische Reise durch die vergangenen zwei Jahrzehnte fand reges Interesse. Die über 100 Fotos für die Ausstellung stammten von Pfarrangehörigen. Organisiert hatten den Stehempfang die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen unter Leitung von Schiltbergs Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sieglinde Breitsameter. (xo)

