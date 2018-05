23.05.2018

Preisgekröntes Ensemble

Trio 21Meter60 zeigt die Kunst des Tubaspiels

Ungewöhnlich ist die Besetzung mit nur drei Tuben zweifellos, aber eben auch ungewöhnlich gut, wenn die jungen Musiker des Ensembles 21Meter60 zusammen Musik machen. Die Veranstalter von Arzberger Classics freuen sich, dass diese drei Spitzenmusiker am Samstag, 2. Juni, ein Konzert im Aichacher Pfarrzentrum geben.

Auch wenn man es möglicherweise als Erstes mit einer Tuba assoziiert, so hat dieses Konzert mit röhrendem Brummen und unverständlichen tiefen Tönen wenig zu tun. Die drei Musiker sind alle Virtuosen auf ihrem Instrument, wurden beim deutschen Musikwettbewerb dafür ausgezeichnet und in die Konzertreihe „Bundesauswahl Konzerte junger Künstler“ aufgenommen. Sie spielen alle in renommierten großen Orchestern Deutschlands, wie etwa dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin oder der Bayerischen Staatsoper. Nicht nur der Name des Ensembles, der die Länge von drei Tuben im „ausgerollten“ Zustand beschreibt, beweist Humor. Die Musiker schreiben ihre Arrangements für ihre ungewöhnliche Besetzung selbst und sorgen dabei auch für den einen oder anderen Schmunzler, wenn sie eine Reise quer durch die Musik der Welt und verschiedenster Stile und Epochen antreten. Und was sich dann am Ende alles aus einer Tuba entlocken lässt, hätten sich die Zuhörer wahrscheinlich nicht in den kühnsten Träumen vorstellen können. Ungewöhnlich, kurzweilig und auf höchstem Niveau begeistert das Trio 21Meter60 überall, wo es zu hören ist.

Das Konzert beginnt am Samstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach. Karten bei Arzberger Classics unter Telefon 08258/997444 oder online unter www.arzberger-classics.de reservieren.

Themen Folgen