Rehling-Au

06:00 Uhr

Forstministerin Kaniber überzeugt sich vom "Vorzeigeprojekt" Wald in der Au

Plus Forstministerin Michaela Kaniber überzeugt sich im Wald in der Gemeinde Rehling, wie ein Förderprogramm wirkt. Fachleute bezeichnen es als Erfolgsmodell. Was dahintersteckt.

Von Josef Abt

Naturschutz im Wald - wie das funktioniert, davon wollten sich am Montagnachmittag die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber und der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands, Josef Ziegler, vor Ort überzeugen. Ein Anschauungsbeispiel für eine mustergültige Umsetzung des staatlich geförderten "Vertragsnaturschutzprogramms Wald" fanden sie und weitere Gäste in der Gemeinde Rehling.

