Stefan Limmer hat bei der Rehlinger Feuerwehr weiter das Kommando

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Rehling wählt ihren Kommandanten einstimmig wieder. Die Aktiven waren in zwei Jahren rund 1000 Stunden im Einsatz.

Stefan Limmer bleibt Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rehling. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung bei der turnusgemäßen Wahl einstimmig für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Limmer hat dieses Amt bereits seit zwölf Jahren inne und leitet jetzt weitere sechs Jahre zusammen mit seinem Vize Dominik Rauscher die Wehr.