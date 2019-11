vor 2 Min.

Romantik und Vorweihnachtszeit

Musikverein Obergriesbach gibt am Samstag Adventskonzert im Gemeinschaftshaus mit jungen Sängern und mit besinnlichen Texten

Es ist ein passender Start in die Vorweihnachtszeit: Das Adventskonzert des Musikvereins Obergriesbach (MVO), am Samstag, 30. November, im Gemeinschaftshaus. Weil dieses Mal neben dem MVO-Orchester auch viele junge Sängerinnen und Sänger teilnehmen, wurde auf 19.30 Uhr vorverlegt.

Für das Konzert arbeiten erneut viele Abteilungen, Vereine und Personen zusammen: Walli Freudling und ihre Gartenbau’ler richten zunächst die Konzerthalle festlich her, in der dann Joseph Rast mit seinen Musikern und Sandra Tucker mit ihren Sängern auftreten werden. Mit am Start ist auch die junge begabte Violinistin Elisa Lindermeier, die ein romantisches Stück von Robert Schumann zum Besten geben wird. Überhaupt ist das ganze Programm auf Romantik und Vorweihnachtszeit abgestimmt: Von Oper über Kirchenmusik bis zur Pop-Christmas wird alles dabei sein. Natürlich gehören zum MVO-Konzert auch kleine heitere, besinnliche oder nachdenkliche Texte zwischen den Auftritten. Für diese Aufgabe konnte die Geschichtenerzählerin Christl Kegler aus Obergriesbach gewonnen werden. (AN)

Start ist um 19.30 Uhr, Einlass ins Dorfgemeinschaftshaus ist bereits ab 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden an einen guten Zweck weitergeleitet.