19.06.2019

Rosa Rieger aus Au feiert 80. Geburtstag

Es ist keine Selbstverständlichkeit, seinen 80. Geburtstag zu erleben. Deshalb ist Rosa Rieger aus dem Rehlinger Ortsteil Au besonders dankbar, dass sie dieses besondere „Geschenk“ jetzt feiern durfte. Bei aller Freude waren ihre Gedanken an diesem Tag aber auch bei ihrem Mann Jakob, der vor knapp drei Jahren gestorben ist, sowie bei ihrem jüngeren Sohn Stefan, den sie bereits vor mehreren Jahren verloren hat.

Rosa Rieger ist eine gebürtige Anwaltingerin (Gemeinde Affing). Sie war das vierte von fünf Kindern im Anwesen Recher (Schneck). Sie wuchs auf dem landwirtschaftlichen Hof in bescheidenen Verhältnissen auf. 1967 heiratete sie Jakob Rieger aus dem Rehlinger Ortsteil Au. Es war eine große Bauernhochzeit, den Segen erhielten sie in der Rehlinger Pfarrkirche vom Geistlichen Rat Heribert Lohner, gefeiert wurde im Gasthaus Felber. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Ihr Leben war geprägt von der Fürsorge für ihre Familie. Der Verlust ihres Sohnes und ihres Mannes waren schwere Schicksalsschläge für die Jubilarin. Trotzdem ist Rosa Rieger als sehr gesellige Frau bekannt, die gerne für einen Ratsch zu haben ist.

Mit ihrem Anwesen ist sie auch heute noch Gastgeberin beim jährlichen Kameradschaftsabend des Rehlinger Schützenvereins. Die zweite Schützenmeisterin Angela Schlögl überbrachte die Glückwünsche des Vereins. Auch das Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins gehört zur festen Einrichtung an dem idyllischen Ort mit dem Obstgarten und dem herrlichen Ausblick ins Lechfeld. Hier gab es Glückwünsche von Ursula Higl. Maria Vötterl gratulierte für den Katholischen Frauenbund. Zudem ist Rosa Rieger Mitglied im Rehlinger Musikverein. Auch Pater Thomas gratulierte, denn der Jubilarin liegt die nahe gelegene Filialkirche St. Nikolaus sehr am Herzen; sie unterstützt die Mesnerin, wenn immer es erforderlich ist.

Bürgermeister Alfred Rappel überbrachte Glückwünsche und ein Geschenk. Natürlich gaben sich auch die vielen Verwandten, Bekannten und Nachbarn die Klinke in die Hand, um zu gratulieren. Im Kreise der Familie wurde der Geburtstag im Schlossbräustüberl Scherneck gebührend gefeiert.

Rosa Rieger lebt bescheiden und genießt alle Tage. Dazu gehört auch das Versorgen ihrer Hühner und das Bestellen des Gemüsegartens. Wie sie sagt, vergehe zudem fast kein Tag, an dem nicht irgendjemand zum „Hoagarten“ kommt, was ihr sehr zugute komme. Überglücklich ist sie natürlich, wenn Enkelkind Viktoria aus Thalhausen (Gemeinde Altomünster) zu Besuch ist. (at)

Themen Folgen