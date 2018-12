12.12.2018

Ruheständler, Jubilare im Amt

Acht Beschäftigte des Landratsamtes Aichach-Friedberg verabschiedete Landrat Klaus Metzger offiziell aus dem Dienst. Im Lauf des vergangenen Jahres waren sie in den Ruhestand oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Zwei Mitarbeitern, Martin Weichselbaumer und Friedrich Isele, gratulierte der Landrat zum Dienstjubiläum. Sie arbeiten seit 40 Jahren im Landratsamt. Bei der Verabschiedung dankte er allen für die treuen Dienste und wünschte den Ruheständlern viele Jahre bei bester Gesundheit. Verabschiedet wurden: Bernhard Westdickenberg, Sigrid Rejon Garcia, Elfriede Brandstädter, Robert Erbe, Peter Wenhardt, Michaela Trometer, Personalratsvorsitzende Gaby Bott, Maximilian Rössle, Karl-Heinz Augustin. Verwaltungsleiter Georg Großhauser sowie Vertreter von Personalrat und Personalamt und die Sachgebietsleiter Walter Schenkl, Florian Asmussen, Andreas Bezler, Michael Gram, Friedrich Pürner wünschten alles Gute. (AN, Foto. Wolfgang Müller)

Themen Folgen