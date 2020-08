10:07 Uhr

Schäden nach Sturmtief: Baum kracht auf geparktes Auto

Im Hagenauer Forst bei Schrobenhausen richtet das Sturmtief Schäden an. Ein Baum fällt auf ein geparktes Auto. Der Fahrer kann aber weiterfahren.

Das Sturmtief richtete am Mittwoch auch Schäden in der Region an. Schaden hinterlassen. In der Mittagszeit parkte ein Hundehalter sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Hagenauer Forst ( Schrobenhausen) und ging mit seinem Hund spazieren.

Sturmtief: Baum beschädigt Autodach

Bei der Rückkehr musste der Mann feststellen, dass ein kleinerer Baum umgeknickt und auf sein Auto gefallen war. Der Baum wurde so weit angehoben, dass der Mann wieder ausparken konnte. Das Dach des Autos wurde beschädigt. (AZ)

