Schiltberg-Kemnat

13:03 Uhr

Ballenpresse brennt in Schiltberg-Kemnat: Drei Feuerwehren löschen

Drei Feuerwehren sind am Freitagabend in den Schiltberger Ortsteil Kemnat ausgerückt. Dort brannten eine Ballenpresse und mehrere Strohballen.

Bei Feldarbeiten im Schiltberger Ortsteil Kemnat sind am Freitagabend gegen 20 Uhr eine Ballenpresse und mehrere Strohballen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer des Traktors plötzlich starken Rauch und anschließend den Brand. Ballenbresse brennt in Schiltberg-Kemnat: Mehrere Tausend Euro Schaden Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schiltberg, dem Schiltberger Ortsteil Ruppertszell und dem Gerolsbacher Ortsteil Junkenhofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) löschten das Feuer. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand auf das Feld beziehungsweise auf weitere Strohballen ausbreitete. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (nsi)

