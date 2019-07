vor 53 Min.

Schiltberger Feuerwehr rüstet weiter auf

Gemeinde kauft Schlauchwaschanlage für 59000 Euro. Neues Feuerwehrauto folgt

Als nächste große Feuerwehrinvestition steht die Beschaffung der Kompakt-Schlauchwaschanlage für die vier Ortsfeuerwehren an. Hierzu wurde bereits eine europaweite Ausschreibung vorgenommen, bei der aber nur ein Angebot bei den Schiltbergern eingegangen ist. Somit wurde der Auftrag für die Schlauchwaschanlage an die Firma Prey aus Kiel vergeben für eine Angebotssumme in Höhe von rund 59000 Euro. Untergebracht wird die Anlage in den Nebengebäuden des Schiltberger Bürgerhauses, sprich in unmittelbarer Nähe zum neu gebauten Feuerwehrhaus. Für weitere Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren wie Kleidung und Hilfsmittel stellt die Gemeinde heuer 7000 Euro bereit. Außerdem konnte Bürgermeister Josef Schreier mitteilen, dass das neue Feuerwehrauto HLF-10 der Schiltberger Wehr Anfang September beim Hersteller geholt werden kann. Was die beantragten Tragkraftspritzenfahrzeuge für die Allenberger und Ruppertszeller Feuerwehr betrifft, so werden diese im Turnus der nächsten drei Jahre in den Haushalt eingeplant.

Die Caritas-Sozialstation Aichach hat wie jedes Jahr um einen Zuschuss der Gemeinde Schiltberg gebeten. Angesetzt wurden wieder 77 Cent pro Einwohner, sprich rund 1500 Euro. „Ich würde befürworten, dass wir das wieder unterstützen“, so Bürgermeister Schreier, worauf er auch ein einstimmiges „Okay“ seiner Gemeinderäte bekam.

Bürgermeister Josef Schreier bedankte sich im Rahmen der Gemeinderatssitzung bei allen freiwilligen Helfern, den Mitgliedern der Feuerwehren und des Bauhofes, sowie bei seinen Bürgermeisterkollegen Peter Kellerer und Fabian Streit für die tatkräftige Unterstützung beim Hochwasserereignis am 22. Juni. „Das letzte Großereignis hatten wir vor sechs Jahren. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt lange Zeit verschont bleiben“, so das Gemeindeoberhaupt. (skw)

