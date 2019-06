Schiltberger ist ein vergessenes Opfer der Nazis

Plus Franz Ullmer passte nicht in die Vorstellungen des NS-Staates vom „erbgesunden“ Menschen. Der Schiltberger wurde im Alter von 21 Jahren ermordet. Am 7. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden

Ein Sterbebild ist aufgetaucht mit ersten konkreten Anhaltspunkten für die Spurensuche. Dieses Sterbebild klagt an: „Mein Volk, was habe ich dir getan?“ Der gegeißelte Heiland über diesem Zitat spricht als Anwalt für den auf der Rückseite namentlich genannten Franz Ullmer. Er wurde 1940 im Alter von knapp 21 Jahren durch die Nationalsozialisten ermordet. Der Schiltberger ist ein Euthanasie-Opfer. Am heutigen 7. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden.

Heimatforscher sind dankbar, wenn sie familienkundliche Dokumente aus dem Nachlass Verstorbener erhalten. Für sie ist das von Franz Ullmer ein Treffer. Dieser Name und die Daten lassen aufhorchen: „Geboren am 7. Juni 1919 in Schiltberg, gestorben am 4. Juni 1940 in Hardt-Alkofen“.

Franz Ullmer ist offensichtlich psychisch krank

Ullmer war zu dieser Zeit offensichtlich psychisch krank. Somit passte er nicht in die Vorstellung des NS-Staates vom „rassereinen“ und „erbgesunden“ Menschen. Wie andere Beispiele zeigen, wurde er als „geisteskrank“ eingestuft und in eine „Heilanstalt“ verbracht. Von dort führte der direkte Weg in die Vernichtungsanstalt. Die Auslöschung „lebensunwerten Lebens“ nannten die Nazis „Euthanasie“. Hitler selbst zeichnete dafür verantwortlich. Ein allgemeiner Artikel im Internet-Lexikon Wikipedia informiert über den vermutlichen Sterbeort des Schiltbergers: „Die Tötungsanstalt Hartheim war ab dem Jahr 1940 Ort von Massenmorden in einer Gaskammer. Sie war im Schloss Hartheim in der Gemeinde Alkoven bei Linz untergebracht. Allein in den ersten 16 Monaten zwischen Mai 1940 und September 1941 wurden insgesamt 18269 Menschen in einer Gaskammer ermordet.“

Ein altes Klassenfoto liefert Hinweise auf das später Euthanasie-Opfer

Die erste Begegnung des Verfassers mit dem Namen Franz Ullmer datiert vom März 1989. Damals stellte Gastwirtin Elisabeth Reisberger (1918-1998) zwei Klassenfotos der Volksschule Schiltberg zur Verfügung. Jenes aus dem Jahr 1924 oder 1925 zeigt die Unterabteilung. In ihr waren die Klassen 1 bis 3 aus den Jahrgängen 1917, 1918 und 1919 zusammengefasst, unterrichtet von Lehrerin Margarete Ottnat. Unter den 32 abgebildeten Schülern sind auch Reisberger und Ullmer. Das zweite Schulfoto wurde 1929 oder 1930 aufgenommen. Es zeigt die 28 Schüler der Oberabteilung. Sie bestand aus den Klassen 5, 6 und 7, unterwiesen von Hauptlehrer Franz Wörsching. Eine achte Klasse gab es damals nicht. Früher endete das Schuljahr zu Beginn der Osterferien. Demnach hatte Ullmer seine Schulpflicht mit Ablauf der siebten Klasse erfüllt. Er wurde am 18. März 1932 regulär aus der Volksschule entlassen. Ob er dann einen Beruf erlernte, ist nicht bekannt.

Über den Schulkameraden und Nachbarn Franz Ullmer sagte Reisberger 1989: „Er musste im Dritten Reich sterben, er wurde wegen seiner Tobsuchtsanfälle fortgebracht.“ Gelegenheit zu weiteren Recherchen bot die Fahrt der Schiltberger und Kühbacher Gemeinderäte im September 1989 nach Bayreuth. Am Mittagstisch wurde Bürgermeister Franz Xaver Schmid (Jahrgang 1928), Alois Kaupp (1926), Josef Ziegenaus (1928) und Georg Schmid (1918) ein Klassenfoto mit Franz Ullmer vorgelegt. Sie erzählten, was ihre Generation als Wissen aus den Jahren der NS-Diktatur übernommen hatte: „Ullmer war geistig verwirrt oder in einem noch schlimmeren geistigen Zustand. Er hat seine Mutter bedroht. Im akuten Stadium seiner Gewalttätigkeit wurde er aus Schiltberg fortgebracht, er musste circa 1937/38 sterben.“ Außerdem erinnerten sich die Zeitzeugen an die besondere Begabung Ullmers. „Zauberer“ sei er genannt worden. Er habe manches Kunststück beherrscht und sei ein sehr intelligenter Kerl gewesen.

Die Eltern trauern um ihren von den Nazis ermordeten Sohn

Die Eltern Magdalena und Franz Xaver Ullmer (verstorben 1960 bzw. 1967) trauerten um ihren Sohn. Das Sterbebildchen von 1940 bringt ihre Wertschätzung zum Ausdruck: „Zur Erinnerung an den ehrengeachteten Jüngling Franz Ullmer.“ Unter den Lebensdaten und Ortsangaben steht der Vers: „Ach, zu früh bist du geschieden / Und umsonst war unser Fleh’n, / Ruhe sanft in Gottes Frieden, / Bis wir uns einst wiederseh’n.“

Nachforschungen in der Aichacher Presse ergaben weitere Anhaltspunkte. Die Ausgabe vom 10. Juni 1940 der Aichacher Zeitung enthält eine große Todesanzeige für den „Jüngling Franz Ullmer“. Darin ist als Todesursache „Blutvergiftung“ angegeben. Als Tag und Ort der Beerdigung sind der 11. Juni 1940 und Alkhofen genannt. Diese Angaben sind allerdings kritisch zu hinterfragen, denn „Auf den Todesurkunden wurden hinsichtlich Todesursache, Todestag und Todesort gezielt falsche Angaben gemacht, um die Angehörigen auf eine falsche Spur zu führen und Nachforschungen zu erschweren.“ (www.schloss-hartheim.at)

Die damalige „Tötungsanstalt Hartheim“ ist seit 1998 der „Lern- und Gedenkort Hartheim“. Ein Telefonat mit der Leitung dieser Institution Ende Mai 2019 und der anschließende E-Mail-Verkehr führten zu weiteren Ergebnissen. Am 3. Juni teilte Mag. Peter Eigelsberger mit: „Franz Ullmer war ab 8. Oktober 1935 als Patient in Eglfing-Haar in Betreuung und blieb dort bis zum 10. Mai 1940. Leider wissen wir nicht, welches Ziel dieser Transport vom Mai 1940 hatte. Vom Forscher, der die Opfer von Eglfing-Haar vor Jahren erhoben hat, wurde der Transport Grafeneck zugeschrieben. Da dies aber durch Quellen nicht ausreichend belegt ist, sind die Personen, die am 10. Mai 1940 von Eglfing-Haar wegkamen, nicht im Gedenkbuch in Grafeneck erfasst worden. Gleiches gilt für Hartheim, auch in unserem Gedenkbuch wurden die Personen nicht erfasst. Dieser Transport ist wirklich problematisch. Franz Ullmer könnte in Grafeneck aber auch in Hartheim ermordet worden sein.“

Die Familie Ullmer wohnte im Obergeschoss eines Hauses, das zwischen der Gastwirtschaft Reisberger und dem Schulhaus lag. Franz Xaver Ullmer, geboren 1874 in Schöngeising, war seit November 1898 verbeamteter Postschaffner in Schiltberg. Er erledigte die Landzustellung der Brief- und Paketpost. Verheiratet war er seit 1908 mit Magdalena Hörmann („Forsterschuster“). Paul Hörmann, der Neffe Magdalena Ullmers, bewirtschaftete das Forsterschuster-Anwesen (im Übergangsbereich Schiltberg/Höfarten gelegen) als letzter seiner Familie und zog etwa 1980 weg.