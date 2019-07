00:32 Uhr

Schloss Blumenthal schafft Platz für Insekten

Projekt Bienen-Blüten-Reich lässt artenreiche Blühwiesen rund ums Schloss erblühen

Wie wichtig den Menschen in Bayern der Schutz der Artenvielfalt und speziell der Bienen ist, ist seit dem Volksbegehren klar. Jeder, der ein bisschen freie Fläche zur Verfügung hat, kann Blühflächen anlegen. Die Bewohner von Schloss Blumenthal beteiligen sich im dritten Jahr in Folge am Projekt Bienen-Blüten-Reich.

Anfang Mai wurden an verschiedenen Orten insektenfreundliche Pflanzen gesät. Am leichtesten zu entdecken ist die etwa 50 Quadratmeter große Blühfläche gleich vor dem Blumenthaler Ostturm. Weitere Standorte sind auf der Naturpfad-Übersichtskarte im Durchgang zum Gasthaus vermerkt. Gedüngt wird hier nicht, da Blumen wir Klatschmohn, Rittersporn, Natternkopf und Kornblume am besten auf nährstoffarmem Boden gedeihen. Annika Mayer, eine der Geschäftsführerinnen von Blumenthal, sagt: „Um die Artenvielfalt der Insekten zu erhalten, braucht es ein großes Spektrum verschiedener Blumen mit unterschiedlichen Blühzeiten“.

Die Aktion Bienen-Blüten-Reich wurde 2016 vom Netzwerk Blühende Landschaft zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und regionalen Initiativen ins Leben gerufen. Deutschlandweit wurden dadurch 2019 mehr als zwei Millionen Quadratmeter (200 Hektar) blühende, insektenfreundliche Oasen angelegt. Das Netzwerk berät die Projektpartner bei der Saatgutauswahl, der Anlage und der Pflege der Blühflächen. Die Kosten für Saatgut und Beschilderung der Projektflächen werden über Blühpatenschaften finanziert.

Die Blumenthaler wollen auch mit einer nachhaltigen, solidarischen Landwirtschaft zur Insektenvielfalt beitragen. Demeter-Imker Andreas Bock hält auf dem Gelände des Schlosses mehr als hundert Bienenstöcke, die Honig herstellen. Liegen gebliebene Holz-, Erd- und Sandhaufen bieten Insekten Brutplätze. Annika Mayer erklärt: „Sterile Rasenflächen und Parkanlagen waren gestern – wir schätzen den Wert einer naturnahen Bepflanzung und ein Leben, das auch Tieren und Pflanzen Raum und Nahrung gibt.“ Wenn es in Blumenthal nicht ganz so aufgeräumt aussieht, ist das beabsichtigt. „Auch unsere Landwirtschaft profitiert von der Bestäubungsarbeit der Nützlinge und wir wollen damit einen kleinen Beitrag zu einer enkeltauglichen Zukunft leisten“, so Mayer.

Interessierte können sich jeden ersten Donnerstag im Monat beim offenen Depot der Gärtnerei Schloss Blumenthal Informationen zu eigenen Blühprojekten holen. Infos zur Landwirtschaft von Schloss Blumenthal im Internet unter www.schloss-blumenthal.de. (AN)

