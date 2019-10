00:31 Uhr

Sechs Frauen zeigen eine Explosion der Farben

Künstlergruppe Farbenfroh stellt ihre Werke einen Monat lang im Köglturm aus. Jede Künstlerin auf jeder Etage

Die Künstlergruppe Farbenfroh hat zu ihrer Vernissage „Unsere bunte Welt – 6 Frauen und ihre Bilder“ in den Köglturm eingeladen. Die sechs Frauen machen mit ihrer Ausstellung ihrem Namen alle Ehre. Farbenfroh, herbstlich und mit sehr liebevoller Dekoration wird der Besucher begrüßt. Wegen des schlechten Wetters begrüßten die Kuratorin der Ausstellung Heidi Forster sowie Dritter Bürgermeister Karl-Heinz-Schindler die Gäste im Bauch des Köglturmes. Jede der Künstlerinnen ist auf jeder Etage, in jedem Raum vertreten. Sie wollen sich so nicht nur bunt in den Farben zeigen, sondern möchten auch ihre Werke bunt gemischt in ihrer Vielfältigkeit präsentieren.

Forster berichtete, dass sie die Künstlerinnen vor 20 Jahren bei Aquarell-Mal-Kursen der Volkshochschule kennenlernte und sie seit dem miteinander „verbandelt“ sind. Vor 13 Jahren gründeten die Frauen ihre Künstlermalgruppe „Farbenfroh“. Seitdem haben sie schon einige Ausstellungen organisiert, es mache jedes Mal wieder Spaß.

Der dritte Bürgermeister der Stadt Aichach, Karl-Heinz Schindler, zeigte sich froh, dass der steinalte Turm so farbenfroh bespielt wird. Er ging auf die Historie des Turms ein, der der Stadt 1951 geschenkt wurde und heute Künstlern zugänglich gemacht wird.

Agnes Anderschitz malt seit etwa 20 Jahren. Sie zeigt Bilder und Schmuck aus Ton. Mit ihren Tonherzen animiert sie die Besucher: „Verschenk doch mal (d)ein Herz“. Des Weiteren kann man bei ihr Schmuck aus Perlen selbst herstellen, Tiere und Blumen in Acryl und Aquarell bewundern. Foto-Kunst-Karten sowie Bildern in Acryl zeigt Verena Beck. Vor über zehn Jahren stieß sie zur Künstlergruppe. Die einstige Grundschullehrerin in Kühbach und Alsmoos verschrieb sich, seit sie in den Ruhestand versetzt wurde, mit Leidenschaft diesem Hobby. Heidi Forster ist die Kuratorin der Ausstellung. Auch sie präsentiert sich mit Aquarell- und Acrylbildern. Sie male Motive, die sie ansprechen, sagte sie. Sehr gerne aus dem Wittelsbacher Land, wie in der Ausstellung zu sehen ist. Kinderbilder gehören immer häufiger in die Sammlung der Künstlerin. Aber Heidi Forster kann auch anders wie ihr Vierteiler „Modern Art“ zeigt.

Schon seit ihrer Kindheit malt Anna Huber und macht das auch mit ihren sechs Enkelkindern so, die sich bei der Oma und den Farben sehr wohl fühlen. Hubers Leidenschaft fürs Malen hat sich seit ungefähr 23 Jahren entwickelt. Ihre Themen holt sie sich aus der Natur: Blumen, Landschaft und Tiere. Mit Hingabe aquarelliert sie Werke, aber man kann ebenfalls Bilder in Acryl von ihr betrachten.

Edeltraud Isquierdo konnte der Vernissage nicht beiwohnen. Doch die Vielfalt ihrer Ausstellungsstücke kann ebenso begutachtet werden.

Brigitte Nayda will sich auf keine Richtung festlegen. Sie brauche immer mal wieder neue Impulse, sagt sie. Sie entscheidet sich für Motive, die sie beeindrucken. Nayda probiert sich gerne aus und kam so auf die Idee, sich auf Picassos Spuren zu begeben. Die Art zu malen sei „etwas schwieriger aber es war eine Herausforderung“, schwärmt sie. In ihren Arbeiten lässt sie die Strukturen einfach laufen und arbeitet derzeit auch an großformatigen Bildern. Faszinierend empfindet sie, Licht in die Bilder zu bringen. (cln)

Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober zu sehen. Geöffnet sie ist samstags 14 bis 17 Uhr und sonntags 11 Uhr bis 18 Uhr. In der Museumsnacht, Samstag, 12. Oktober, ist sie von 19 bis 24 Uhr geöffnet (Eintritt frei9.

