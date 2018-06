vor 31 Min.

Seit 50 Jahren ein Botschafter Gottes

Pfarrer Martin Appel feierte am Sonntag in Gundelsdorf sein goldenes Priesterjubiläum. Das Bild zeigt ihn im Kreis seiner Verwandtschaft.

Der gebürtige Gundelsdorfer Martin Appel feiert in seinem Heimatort sein goldenes Priesterjubiläum

Mit der gesamten Pfarrgemeinde sowie auswärtigen Besuchern, den Gundelsdorfer Ortsvereinen und seiner großen Verwandtschaft feierte am Sonntagvormittag der gebürtige Gundelsdorfer Martin Appel in der Heilig-Kreuz-Kirche sein goldenes Priesterjubiläum zusammen mit Pöttmes’ Pfarrer Thomas Rein. Es war ein sehr bewegender und persönlicher Gottesdienst, den Pfarrer Martin Appel in dem Pöttmeser Ortsteil zelebrierte.

Dabei blickte er zurück auf den 2. Juni 1968. Am damaligen Pfingstsonntag hatte er in seiner Heimatgemeinde Gundelsdorf zum ersten Mal einen Gottesdienst gehalten. Rückblickend dankte er dem damaligen Organisator Johann Treffler, der für den Ablauf der Feierlichkeiten an der Koppenzeller Straße verantwortlich war. Was Appel am Sonntag besonders freute: Viele, die damals schon zu seiner Primiz gekommen waren, nahmen auch an dem Dankgottesdienst teil. Besonders erwähnte er die Gundelsdorfer Kommunionkinder. In seiner Predigt ging Appel besonders auf die Problematik der Menschen in der heutigen Zeit ein: Sie stellten sich in ihrer kostbaren Freizeit unter Hochdruck, statt neue Kraft zu tanken.

Zum Schluss des Gottesdienstes überreichten Franz Haider und Claudia Schmid im Namen des Pfarrgemeinderates einen Geschenkkorb. Abschließend blickte Martin Appel auf sein 50-jähriges Wirken als Priester zurück. Er sei immer ein Gundelsdorfer geblieben. Dankesworte gingen an seine Verwandtschaft, die zahlreich erschienen war. Danach musste Appel viele Hände schütteln. Dann ging es in den Gasthof Zur Post, wo für die Gottesdienstbesucher der Mittagstisch hergerichtet war. (möd-)

