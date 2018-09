vor 13 Min.

Sicherheit durch Sichtbarkeit

Polizei erinnert an funktionierendes Licht

Aichach-Friedberg Wer mit schlechtem Licht unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern erhöht auch das Unfallrisiko für andere Verkehrsteilnehmer.

Gerade im Herbst ist es wichtig, selbst im Straßenverkehr gut gesehen zu werden aber auch gut zu sehen. So bietet es sich für Fußgänger und Radfahrer an, helle und reflektierende Kleidung anzuziehen. Aber auch das Licht am Fahrrad oder Motorrad sollte funktionieren.

Die deutsche Verkehrswacht führt in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) wie jedes Jahr im Oktober kostenlose Licht-Tests durch. Meisterbetriebe der Kfz-Innung in ganz Deutschland überprüfen dabei kostenlos die Beleuchtungseinrichtungen an Autos und Krafträdern. Regelmäßig sind in ganz Deutschland ein Drittel der Autofahrer mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wird die Polizei in Aichach im Oktober gesondert darauf achten und auf die Verantwortung im Straßenverkehr aufmerksam machen. (luz)

Themen Folgen