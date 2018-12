Silberdistel für einen besonderen Menschen

Elisabeth Eggers hat immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und verdient die Auszeichnung.

Wer Elisabeth Eggers kennt, weiß es eh. Wer sie kennenlernt, spürt es sofort. Da ist jemand, der mit anderen mitfühlt, der zuhört, der Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit kennt und trotzdem Hoffnung vermittelt, unterstützt, hilft und Mut macht. Und wenn so ein Mensch an einem Sorgentelefon sitzt, dann geht einem beim Gedanken daran das Herz auf.

Die Silberdistel ist eine bescheidene Auszeichnung unserer Zeitung und von ideeller Natur. So bescheiden wie viele, die ein Ehrenamt ausüben. Sie ist Anerkennung für ein Engagement, das alles andere als selbstverständlich ist. Sie ist geschaffen für Menschen wie Elisabeth Eggers. Sie selbst will nie im Mittelpunkt stehen. Sie bleibt und arbeitet lieber im Verborgenen. Aber andere Menschen sollen erfahren, welche Schätze in unserer Heimat blühen. Denn ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft ganz arm dran. Von der Feuerwehr über Sportvereine bis zu kirchlichen und sozialen Organisationen würde vieles fehlen. Elisabeth Eggers und ihre Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge gehören zu jenen, die sich gerade um die kümmern, die mehr als alle anderen Zuwendung und neuen Lebensmut brauchen – oder in einem einfachen Satz: Elisabeth Eggers ist eine Seele von Mensch.

