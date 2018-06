vor 55 Min.

So schlimm sind die Straßenschäden in Mühlhausen

Die Mühlhausener Ortsdurchfahrt ist in einem schlechten Zustand. Gemeinderat Manfred Klostermeir sieht Sicherheitsprobleme. Ein Beispiel ist diese Stelle an der Staatsstraße 2035, Abzweig Birkenweg: Die Stelle wurde immer wieder ausgebessert und doch treten immer wieder Löcher auf.

Manfred Klostermeir sieht erhebliche Sicherheitsprobleme bei der Ortsdurchfahrt

Affing Kaum eine Affinger Gemeinderatssitzung vergeht, ohne dass der Verkehr in Mühlhausen ein Thema ist. Diesmal erkundigte sich Helmut Merwald, dem Bürgermeister Markus Winklhofer eingangs zu seinem wenige Tage zurückliegenden 60. Geburtstag gratuliert hatte, nach dem neuesten Stand in Sachen Ortsumgehungen. Den soll es jede Sitzung geben. Winklhofer musste passen. Denn: Die Verwaltung war vergangene Woche wegen eines EDV-Problems ausgebremst. Deshalb muss der Gemeinderat nächste Woche eine weitere Sitzung einschieben. Dann gebe es auch einen Sachstand, so Winklhofer.

Manfred Klostermeir erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass ein Vertreter des Staatlichen Bauamtes in den Gemeinderat kommen sollte. Dort aber gibt es personelle Probleme, wie der Bürgermeister erläuterte. Der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter ist kurzfristig an die Oberste Baubehörde abberufen worden.

Klostermeir sieht bei der Ortsdurchfahrt Mühlhausen auch bautechnisch großen Handlungsbedarf. Die Verkehrssicherheit sei für Rad- und Motorradfahrer nicht mehr gegeben, kritisierte er. Klostermeir befürchtet Klagen und Schadenersatzforderungen bei eventuellen Unfällen. Die Straße sei extrem schlecht. „Etwas muss gemacht werden“, forderte Klostermeir und wenn es nur eine Tempobegrenzung sei.

Er verwies in diesem Zusammenhang vor allem auf den Schulweg der Realschüler. Viele von ihnen sind zu Fuß oder per Rad über den Mühlhauser Berg unterwegs. Hier gibt es schon seit Längerem Sicherheitsbedenken. (jca)

