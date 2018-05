vor 34 Min.

So schön ist „altes Blech“

Oldtimer-Treffen auf Schloss Scherneck erfreut sich großen Zulaufs. Das freut Organisator Theo Mayr aus Kissing

Von Josef Abt

Rehling-Scherneck Sieben Oldtimer besitzt Theo Mayr. Er ist zweifelsohne ein Oldtimernarr. Edle Stücke wie ein Triumph Roadster, ein Jaguar, ein Alfa oder auch ein Siebensitzer-Peugeot stehen in seiner Garage. Sie alle wollen gepflegt und alle von Zeit zu Zeit bewegt sein, wie Mayr betont. Da bietet sich ein Oldtimer-Treffen an. Der Kissinger gibt sich nicht damit zufrieden, solche zu besuchen. Er organisiert sie sogar. Das Stelldichein alter Karossen auf Schloss Scherneck bei Rehling am gestrigen Maifeiertag trägt seine Handschrift.

Bereits zum 44. Mal hat Mayr aus Kissing, unterstützt von seiner Frau Betty, ein solches Treffen auf Schloss Scherneck organisiert. Das Wetter war zwar nicht mehr so strahlend wie in den Tagen zuvor, doch es blieb zumindest trocken. Vor 21 Jahren entstand die Idee am Stammtisch in Kissing. Inzwischen ist Schloss Scherneck Sitz dieser Oldtimerfreunde, die mehrmals im Jahr ein Treffen anbieten. Die historische Anlage ist ein optimales Ambiente für die Präsentation motorisierter Schmuckstücke. Diesmal waren außergewöhnlich viele Fahrzeuge dem Aufruf gefolgt. Sie nahmen schon früh am Vormittag den Schlosshof und später den gesamten Vorplatz zum Biergarten in Beschlag. Zahlreiche Fans, darunter auch viele jüngere Autoliebhaber, kamen, um die Fahrzeuge zu bewundern. Da wurde eifrig gefachsimpelt und Erfahrungen ausgetauscht, schließlich gibt es zu fast jedem Oldtimer interessante Geschichten.

So wie die von Bernhard Schmid aus Mering. Der Liebhaber alter Karossen hat vor über zehn Jahren zu seinem 60. Geburtstag einen Fiat-Balilla geschenkt bekommen. Mühsam hat er diesen in fast alle Einzelteile zerlegt. Seine Frau hat lange gezweifelt, ob das Auto jemals fahren würde. Doch Bernhard Schmid gab nicht auf. Der gelernte Dreher baute sich verschiedene Kugellager und Naben selbst, die es auf dem Markt nicht mehr gab. Dieses Fahrzeug wurde 1934 in Heilbronn gebaut, hat 25 PS und einen Hubraum von 1000 Kubikzentimeter. Stolz erzählte Schmid, dass er locker mit dem dritten Gang den Schlossberg hochgefahren sei.

Aus Hollenbach war ein Paar mit einer ebenso schicken alten Karosse im Schlosshof präsent: einem Chevrolet Coach, gebaut 1932 in den USA mit immerhin schon 60 PS und einem Reihen-Sechszylinder. Den Chevy hat der heutige Besitzer in Dänemark erworben. Er nutzt ihn stolz bei jeder sich bietenden Gelegenheit für Ausfahrten.

Die Blicke der Kenner zog auch ein BMW 327/28, Baujahr 1939, auf sich, ein tolles Cabrio mit sechs Zylindern und 80 PS, der in Besitz von Max Erdle aus Aindling ist. Meist verraten die Nummernschilder an den Autos auch Details wie das Baujahr der Fahrzeuge. Besonders alte, edle Fahrzeuge waren sehr stark vertreten, darunter Mercedes-Gefährte aller Variationen von der Limousine bis zum Cabrio, dazwischen alte Lloyds, ein Zweizylinder mit 19 PS oder eine schicke Isetta.

Im Bereich des Biergartens fanden die Besucher eine Reihe von Ami-Schlitten, vor allem Cadillacs, die natürlich an die 60er- und 70er-Jahre erinnerten. Da braucht man aber schon eine Garage mit mindestens sechs bis sieben Meter Länge, wie einer der Besitzer betonte, ganz abgesehen vom großen Tank, der nötig ist bei dem enormen Spritverbrauch solcher Fahrzeuge. Kein Wunder bei einem Eigengewicht von rund 2,2 Tonnen, einem leistungsstarken V8-Triebwerk mit 325 PS und einem Hubraum von 6,4 Liter, wie an einem 1963 gebauten Cadillac De Ville zu lesen war.

Im Vergleich ganz schnuckelig und bescheiden nahm sich dazwischen ein alter VW Käfer aus, der, bunt bemalt mit Schmetterlingen und Frühlingsblumen, richtig in die Jahreszeit passte. Auch viele alte Zweiräder waren zu bestaunen, die ebenfalls viele Fans zum Meinungsaustausch anzogen. Der Zulauf war enorm. Entsprechend strahlten die Gesichter von Theo Mayr und seiner Frau Betty.

