19:46 Uhr

Spielende Kinder finden Granate und Munition

Die Polizei wurde zu einem verlassenen haus in Haberskirch gerufen.

Spielende Kinder haben am Sonntag in einem verlassenen Haus in Haberskirch einen gefährlichen Fund gemacht und richtig reagiert.

Die Kinder verständigten ihre Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten. Die Streife ließ sich in einem seit Jahren leer stehenden Anwesen den Fund zeigen. Mehrere großkalibrige Kartuschen mit Übungsmunition und eine Handgranate waren dort wohl schon jahrzehntelang versteckt. Der herbeigerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigte die Vermutung und nahm alles in gesicherter Verwahrung mit. Bei der scharfen Handgranate handelte es sich um ein amerikanisches Modell aus dem 2. Weltkrieg. Die Polizei ermittelt wegen eines Verbrechens nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Themen Folgen