Stein-Kunst erinnert in Unterschneitbach an Historie

Das Denkmal zur „Schneitbacher Einung“ soll durch Hinweisschilder und Infotafeln bekannter gemacht werden.

Von Gert-Peter Schwank

An die „Schneitbacher Einung“, ein Meilenstein in der bayerischen Geschichte, erinnert ein Denkmal aus zwei Steinstelen, das in der Nähe der früheren Unterschneitbacher Burg steht. Nur ist dieses historische Kunstwerk von Hans Wiedemann in der breiten Öffentlichkeit und darüber hinaus nicht so bekannt, wie es sein könnte.

Ein Unterschneitbacher brachte das bei der recht gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthaus Bichlmeier zur Sprache und regte an, an mehreren geeigneten Stellen entsprechende Hinweisschilder oder Infotafeln anzubringen. „Was für das Sisi-Schloss möglich ist, sollte auch für die ,Schneitbacher Einung’ gelten“, sagte er. Der Unterschneitbacher ist schon seit geraumer Zeit mit Bürgermeister Klaus Habermann und dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Wolfgang Brandner, in Kontakt. Letzterer hatte den Anstoß für ein „nicht so alltägliches Denkmal“ gegeben.

Nahe dem ehemaligen Standort der Unterschneitbacher Burg im Bereich des schmucken Dorfplatzes erinnern die beiden Quader-Stelen an das historische Ereignis, das sich 2002 zum 700. Mal jährte.

Wolfgang Brandner hatte seinerzeit bei der Einweihung an die desolate Lage in Bayern Ende des 12. Jahrhunderts und die Hintergründe der „Schneitbacher Einung“ erinnert. Mit ihr sei es einst dem Landadel gelungen, das Recht des Widerstands gegen die gemeinsam regierenden Herzogbrüder Rudolf und Ludwig (späterer Kaiser Ludwig der Bayer) durchzusetzen. Die „Schneitbacher Einung“ wird als Beginn des Parlamentarismus in Bayern gewertet.

Nun soll auch in Zusammenarbeit zwischen Stadt, den Unterschneitbachern und etwa Wolfgang Brandner von Heimatverein der Bekanntheitsgrad des historischen Denkmals durch entsprechende Hinweise verbessert werden. Da waren sich der Zuhörer und der Bürgermeister einig.

Ein dickes Kompliment hatte das Stadtoberhaupt für die „herausrausragende Leistung“ von Sylvia und Helmut Well parat. Die beiden Wells hatten, wie mehrfach berichtet, die „Alte Mühle“ mit viel Liebe und Engagement saniert. Der frühere Schandfleck habe sich zu einem mittlerweile „wahren Schmuckstück“ entwickelt, lobte Habermann. Die Erhaltung dieses „stadthistorisch überaus wertvollen Denkmals“ sei nicht nur für Unterschneitbach gut, sondern für die gesamte Stadt Aichach, so der Bürgermeister.

