vor 33 Min.

Stimmt die Abrechnung der Sportanlage des SSV Alsmoos-Petersdorf?

Plus Bei der Erweiterung der Sportanlage steht eine Differenz von 3000 Euro im Raum. Im Gemeinderat darf Hermann Reinthaler vom SSV Alsmoos-Petersdorf nicht sprechen.

Von Stefanie Brand

Enttäuscht verlässt Hermann Reinthaler die öffentliche Gemeinderatssitzung in Petersdorf am Montagabend. „Sein Thema“, die Erweiterung der Sportanlage des SSV Alsmoos-Petersdorf, stand auf der Agenda – und zu eben diesem Thema wurde ein Beschluss gefällt, den Reinthaler in der Sitzung als „irrtümlichen Beschluss“ bezeichnete. Er bat darum, dem Gremium seine Sicht darlegen zu dürfen. Doch in der Abstimmung dazu, ob Reinthaler das Rederecht in der Sitzung erteilt werden sollte oder nicht, stimmte Gemeinderat Helmut Huber dagegen. Verwaltungsrechtlich bedeutet das, dass Reinthaler kein Rederecht bekam – und unverrichteter Dinge die Sitzung verließ.

Was auf der Agenda stand, war kein neues Thema. Im Juli 2013 beschloss der Gemeinderat, dem SSV Alsmoos-Petersdorf einen Investitionszuschuss von 15 Prozent zu geben – für die Erweiterung der Sportanlage an der Hohenrieder Straße. Die Baukostenschätzung belief sich auf 419.744 Euro, was einen Gemeindeanteil von 62.962 Euro ausgemacht hätte. Teilzahlungen wurden zwischenzeitlich bereits geleistet. So kamen im April 2014 30.000 Euro zur Auszahlung, im Mai 2015 wurden weitere 20.000 Euro ausbezahlt. Im Oktober legte der SSV dann einen vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) geprüften Verwendungsnachweis vor, wonach sich die Baukosten auf rund 397.688 Euro beliefen. Der Zuschuss seitens der Gemeinde reduzierte sich dementsprechend auf 59.653 Euro.

Der Auszahlung des Differenzbetrags zwischen den Teilzahlungen in Höhe von 50.000 Euro und dem neu berechneten Zuschuss in Höhe von 59.653 Euro wurde in der Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Verzögert hat sich dieser Beschluss deswegen über Jahre hinweg, weil die Umsetzung der erforderlichen Ausgleichsfläche für die Sportplatzerweiterung sich verzögert hat.

SSV Alsmoos-Petersdorf: Differenz wegen Eigenleistung

Glücklich über diesen Beschluss war Reinthaler dennoch nicht, wie er im Anschluss an die öffentliche Sitzung erklärte. Der Beschluss sei deswegen „irrtümlich“ gefallen, weil die Differenz von 3000 Euro vor allem auf die Eigenleistung des Vereins zurückzuführen sei. Enttäuscht war er vor allem deswegen, weil er in der Sitzung nicht zu Wort kommen durfte, erklärte Reinthaler, der neben seinem Engagement für den SSV selbst 36 Jahre Mitglied des Gemeinderats war.

Die Mitglieder des aktuellen Gremiums waren sich in der Sitzung weitestgehend einig, schließlich basiere der Beschluss auf den offiziellen Zahlen der Kämmerei. Stephan End erklärte, dass die Klärung einer möglichen Fehlberechnung in der Verwaltung erfolgen müsse. Auch Birgit Zierer, Robert Brandner, Helmut Huber sowie Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder waren sich einig: Mit dem gefällten Beschluss bekommt der SSV 9653 Euro. Bei Zweifeln an der Berechnung könne eine Korrektur beantragt werden.

Arbeiten an Feuerwehrhaus und Schule

Die restlichen Themen der Sitzung gingen ohne weitere Diskussionen über die Bühne. Privaten Bauanträgen Am Fleckenbach sowie in der Deutschherrenstraße stimmten die Räte einstimmig zu. Die Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange zur Ortsrandssatzung „Östlich des Fleckenbachs“ wurden in die Satzung eingefügt. Diese wird nun für zwei weitere Wochen öffentlich ausgelegt.

Am Feuerwehrhaus in Schönleiten wurden Ausbesserungen durchgeführt. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Zum Ende der Sitzung brachte Binder die Gemeinderäte auf Stand zu den aktuellen Maßnahmen im Ort: Am Leichenhaus in Willprechtszell sei die Außenfassade fertig, auch Türen und Fenster haben bereits ihren ersten Anstrich erhalten. Mit dem Innenanstrich werden auch Fenster und Türen in den nächsten Tagen zum zweiten Mal gestrichen.

Im Feuerwehrhaus in Schönleiten wurden Sektionaltore eingesetzt und die Außenfassade wurde gestrichen. Den geplanten neuen Fensteranstrich hat bis dato noch das Wetter verhindert. Ausbesserungen am Giebel des Gemeindehauses sowie am Feuerwehrhaus wurden ausgeführt.

Ortsdurchfahrt von Appertshausen wird gesperrt

Die Außenfassade eines Teilbereichs der Schule (der „Neubau“, der bereits vor einigen Jahren als Erweiterungsbau errichtet wurde), wurde gestrichen. Das Logo wurde angebracht. Auch die Holzfenster im „Neubau“ wurden außen gestrichen.

Anfang November wird es aufgrund von Straßenbauarbeiten, die vom Landkreis initiiert wurden und durchgeführt werden, zu einer Sperrung im Ortsteil Appertshausen kommen. Die Durchfahrt wird komplett gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen