18.12.2018

Stolz auf Neubau in Adelzhausen

Tennisabteilung des BCA zieht positive Bilanz dieses Jahres

Die Tennisabteilung des BC Adelzhausen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, die wegen Terminüberschneidungen mit 13 Anwesenden in kleinerem Rahmen stattfand.

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr der Neubau, auf den alle Mitglieder stolz sind und der mit einem großen Fest eingeweiht wurde. Außerdem wurde mit der Einführung von Courtastic eine Weiche zur Organisation der Platzbelegung gestellt. Die fünf Trainer, die in diesem Jahr Trainerstunden anboten, waren bestens gebucht.

Am Ende der Jahreshauptversammlung gab Abteilungsleiter Florian Andrescheswski einen Ausblick auf das kommende Jahr: Es wird weitere kleinere Baumaßnahmen an der Tennisanlage geben. Die Abteilung möchte weitere neue Mitglieder gewinnen. Andreschewski und Sportwart Thorsten Kettner beginnen eine Ausbildung zum Trainer (C-Lizenz). Damit kann die Abteilung künftig auf vereinsinterne Trainer zurückgreifen.

Für den Spielbetrieb sollen wieder acht Mannschaften gemeldet werden. Zum Saisonstart ist ein Schleiferlturnier geplant. Außerdem werden 2019 wieder Vereinsmeisterschaften stattfinden und erstmals ein Trainingslager in Ungarn in den Osterferien abgehalten. In den Sommerferien wird es erneut ein Sommertrainingscamp für die Jugend geben.

Eines der Ziele für 2019 ist der Sieg bei den Kreismeisterschaften in Kissing (Teamrace). Positive Beachtung fand die Vereinsanalyse des BTV, der sich die Entwicklung der Tennisabteilung des BC Adelzhausen genauer anschaute und detailliert analysierte. Fazit:Die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren sei sehr positiv und geradezu ein Paradebeispiel. Die BCA-Tennisabteilung ist ein Lizenzspielerverein: 78 Prozent der Herren und 72 Prozent der Damen sind Lizenzspieler. Auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen wurde lobend hervorgehoben. (AN)

