vor 42 Min.

TC Motzenhofen investiert in Clubheim und Platz

Verein richtet Landkreismeisterschaft für Kinder und Jugendliche aus. Mitgliederzahlen sind stabil

Von Walter Mika

„Der Tennisclub (TC) Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken“, berichtete Vorsitzender Jonas Mika bei der Mitgliederversammlung. 31 Zuhörer waren ins Tennisheim gekommen. Während die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr stabil blieb, tat sich einiges am Clubheim und auf der Platzanlage. So wurde beispielsweise im Frühjahr 2019 der Gastraum komplett renoviert und mit der Grundüberholung der Tennisplätze begonnen. Auch Zweiter Bürgermeister Michael Haas hatte lobende Worte für den TC und sicherte weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

Schatzmeister Thomas Weichselbaumer stellte fest, dass der Stand der Finanzen weiterhin solide ist. Aufgrund der Vielzahl von Investitionen seien die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Demgegenüber stehen allerdings auch höhere Einnahmen, beispielsweise durch Feste und Veranstaltungen oder die Bewirtung bei Punktspielen. „Hier sieht man deutlich, dass nun drei aktive Erwachsenenmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen“, so Weichselbaumer.

Im vergangenen Jahr konnten wieder einige sportliche Erfolge gefeiert werden, wie aus den Berichten der Sportwarte zu erfahren war. Die erste Herrenmannschaft wurde Meister in der Kreisklasse 2 und steigt damit in die Kreisklasse 1 auf. Die neu gemeldete zweite Herrenmannschaft belegte den letzten Platz, während die Damenmannschaft die Saison auf dem vierten Platz beendete.

Die Junioren erreichten in ihrer letzten Saison in der Bezirksklasse 2 den dritten Platz. In der kommenden Saison werden die Spieler der Junioren nun in den beiden Herrenmannschaften spielen. Auch bei den Erwachsenenkreismeisterschaften in Kissing konnte der TC Motzenhofen einige Erfolge verbuchen, unter anderem zwei Titel im Doppel sowie mehrere Zweitplatzierungen im Einzel und Doppel.

Bei der Jugendarbeit zeigen sich ebenfalls erste Erfolge. Nachdem es bereits in den vergangenen zwei Jahren mehrere Trainingsgruppen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gegeben hat, wird in der kommenden Saison erstmals eine U8-Kleinfeldmannschaft teilnehmen.

Zum Abschluss gab Mika noch einen Ausblick auf die kommende Tennissaison: Bereits ab dem 1. April sollen die Plätze bespielbar sein, die Punktspielsaison mit vier teilnehmenden Mannschaften findet wie gewohnt von Mai bis Mitte Juli statt. Ein Highlight erwartet den Verein dann am dritten Juliwochenende: Vom 16. bis 19. Juli finden die diesjährigen Landkreismeisterschaften für Kinder und Jugendliche beim TC Motzenhofen in Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen statt. Die Vorbereitungen für dieses Großevent laufen bereits seit einigen Wochen und die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist bereits riesig.

