vor 46 Min.

TSV Inchenhofen setzt auf Kontinuität

Bei Wahlen komplette Führung im Amt bestätigt. Wunsch nach Mehrzweckhalle wird wieder laut

Sehr erfreut zeigte sich der Vorstand des Sportvereins TSV Inchenhofen über das rege Interesse der Vereinsmitglieder: Der Saal im Vereinslokal Landgasthof Voglbräu war bei der Generalversammlung gut gefüllt. In seinem Rückblick bedankte sich Vorsitzender Robert Müller bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung des Vereins. Es sei enorm wichtig, dass der Zusammenhalt im Verein so gut ist. Dies könne man zum Beispiel beim gemeinsamen Mitwirken der Abteilungen beim „Leahader Marktfest“ jedes Jahr sehen, aber auch bei der Organisation und Durchführung der Rosenmontagsparty und des immer größer werdenden Schüler-Fußballturniers, dem „Leonhardi-Cup“. Ein besonderer Dank ging an die Marktgemeinde für die kostenlose Nutzung der Schulturnhalle und weitere Unterstützungen und Zuschüsse.

„Es wurde auch 2018 wieder einiges im Verein geleistet“, so Müller. Zum Beispiel wurden die Bewässerungsanlage für das Hauptspielfeld am Sportplatz und eine neu angelegte Terrasse fertiggestellt. Diese Dinge seien natürlich nur möglich, wenn im Rahmen der finanziellen Mittel vernünftig gewirtschaftet werde, so Müller.

Den Kassenbericht präsentierte Kassenwartin Marion Wittkopf gewohnt routiniert. Trotz der hohen Investitionen in den Brunnenbau verkündete sie ein gutes Ergebnis. In den nächsten Jahren soll dieser Brunnen auch wieder Kosten einsparen. Da auch die weitere Tendenz positiv ist und die Mitgliederzahlen konstant sind, war die einstimmige Entlastung des Vorstands im Anschluss an den Bericht der Kassenrevisoren nur Formsache.

Es folgten die Berichte der Abteilungen Gymnastik, Tennis, Ski, Volleyball und Fußball. Jeder Abteilungsleiter gab einen kleinen Rückblick über die erzielten Ergebnisse und die Aktionen der jeweiligen Sparte. Alle Abteilungsführungen engagieren sich weiterhin im jeweiligen Amt.

Der Vorstand, der Ältestenrat und die Revisoren wurden allesamt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Karl Metzger gratulierte allen Gewählten und wünschte viel Glück bei der Umsetzung der Vorhaben und den künftigen Entscheidungen. Am Ende gab der alte und neue Vorsitzende Robert Müller die Vorhaben für 2019 wie die Bewässerung für den Trainingsplatz und das Jugendspielfeld sowie den Bau des dritten Tennisplatzes bekannt. Er ermunterte die Anwesenden, gerne auch Kritik zu äußern oder Wünsche vorzutragen. Man rede besser mit statt übereinander, sagte er.

Mehrere Mitglieder sprachen daraufhin wieder einmal den Bau einer Mehrzweckhalle an, da die Einfachturnhalle der Schule an der Kapazitätsgrenze sei. Bürgermeister Metzger betonte, die Gemeinde müsse neben dem TSV auch der Volkshochschule ausreichend Zeit zur Nutzung einräumen.

Die Leidtragenden seien aber die Sportler des TSV, hieß es. Für Gymnastik und Volleyball sowie im Winter noch zusätzlich Fußball bleibe schlichtweg zu wenig Trainingszeit pro Sparte, hieß es.

Deshalb soll dieses Vorhaben nun noch einmal verstärkt in den Fokus rücken. Sonst müssten in Zukunft eventuell sogar Mannschaften abgemeldet werden beziehungsweise könnten erst gar nicht aufgebaut werden. (AN)

