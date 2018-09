18.09.2018

Tag der offenen Tür in Aindling

Musikverein präsentiert sich und seine Instrumente

Aindling Einen Tag der offenen Tür veranstaltet der Musikverein Aindling am Samstag, 22. September. Er findet ab 15 Uhr im Aindlinger Pfarrheim statt. Besucher können sich über das Ausbildungsangebot in dem Verein informieren. Der Musikverein Aindling bietet Instrumentalunterricht auf nahezu allen Blasinstrumenten an. Auch Klavier- und Schlagwerk-Unterricht gibt es.

Um zu testen, wie sich das Wunschinstrument anfühlt und anhört, können Besucher eine Reihe von Blasinstrumenten ausprobieren. Angeleitet und unterstützt werden sie dabei von professionell ausgebildeten Lehrern, die den Instrumentalunterricht im Musikverein halten. Besucher erhalten außerdem Informationen zum Erlernen des Instrumentes und zum Instrument selbst. Es spielen Ensembles und die Jugendorchestergruppen des Musikvereins. (AN)

