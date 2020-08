10:18 Uhr

Technischer Defekt: 18-Jährige landet bei Unfall in Maisfeld

Eine 18-Jährige kommt zwischen Vierkirchen und Weichs mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und landet auf dem Dach in einem Maisfeld. Was war die Ursache?

Eine 18-Jährige war am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße von Vierkirchen in Richtung Weichs unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das in einem angrenzenden Maisfeld auf dem Dach zum Liegen kam.

Technischer Defekt: 2000 Euro Schaden nach Unfall

Ursache war laut Polizei wohl ein technischer Defekt. Die Fahranfängerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Kreisstraße durch die Feuerwehr Weichs für ca. eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (AZ)

