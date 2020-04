vor 18 Min.

Unbekannter besprüht Pferdestatue und richtet weiteren Schadenan

In Schrobenhausen besprüht ein Unbekannter zwischen Sonntag und Montag unter anderem eine Pferdestatue und richtet einen Schaden in Höhe von rund 1100 Euro an.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntagabend und Montagmittag eine Pferdestatue in der Aichacher Straße in Schrobenhausen besprüht. Die Statue befindet sich an der Zufahrt zu einer Gaststätte, eine Fensterscheibe des Gaststättengebäudes wurde zudem mit gelber Farbe besprüht.

Täter richtet in Schrobenhausen Schaden an

Des Weiteren besprühte der Täter die Fahrplantafel der dortigen Bushaltestelle. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 1100 Euro. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252-0 erbeten. (AZ)