Unfall: Motorradfahrer kommt von Straße ab und stürzt

Auf dem Weg von Sand in Richtung Langweid kommt ein Motorradfahrer von der Straße ab und stürzt. Der Rettungswagen bringt den 58-Jährigen ins Krankenhaus.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein 58-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Der Mann war auf der Kreisstraße AIC 8 von Sand in Richtung Langweid untwerwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Er kam im angrenzenden Feld zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

