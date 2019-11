vor 5 Min.

Unfallflucht bleibt ungeklärt

Fahrer aus Landkreiswird nicht ermittelt

Ein unbekannter Autofahrer hat am 7. Oktober um 1.20 Uhr in München eine 22-jährige Frau angefahren und ist anschließend geflüchtet (wir berichteten). Die Frau erlitt dabei einen Beinbruch und musste ins Krankenhaus. Der Verursacher fuhr einen silberfarbenen Wagen mit AIC-Kennzeichen. Doch von ihm fehlt auch einen Monat nach dem Unfall jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich in den Tagen danach zunächst auf einen Audi mit Aichach-Friedberger Kennzeichen. Später war die Rede davon, dass auch ein silberfarbener BMW im Spiel gewesen sein könnte.

Doch weder diese Erkenntnis noch Zeugenhinweise haben in den vergangenen Wochen eine heiße Spur ergeben. Die Ermittler werden die Akte nun an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, kündigte ein Sprecher an. (jca)

Themen folgen