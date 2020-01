vor 29 Min.

Viel Arbeit für Landjugend

Kurze Versammlung in Adelzhausen

Zahlreiche Großveranstaltungen hat die Katholische Landjugend Adelzhausen (KLJB) im vergangenen Jahr gemeistert. Bei ihrer Jahreshauptversammlung nannte der Vorsitzende, Michael Oswald, unter anderem die Maibaumfeier, das Dorffest und den Christkindlmarkt als Höhepunkte. Ohne den festen Zusammenhalt der ganzen Gruppe und den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten wäre das alles nicht möglich gewesen, so Oswald. Auch die Teilnahme an verschiedenen Fahnenweihen blieb in Erinnerung. Kassenprüfer Anton Schieg bedankte sich bei der Schatzmeisterin Linda Greppmeir für die saubere Buchhaltung. Diese erforderte angesichts der Großveranstaltungen, sehr viel Aufwand und Sorgfalt. Zudem hat sich der Verein mit neuen Jacken für die Mitglieder ausgestattet.

Lena Dempfle verteilte bei der Versammlung, die nur 15 Minuten in Anspruch nahm, kleine Geschenke an einige Mitglieder, die im vergangenen Jahr mit besonderen Leistungen geglänzt hatten. (pha)

