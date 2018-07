vor 51 Min.

Walchshofen: Jugendliche nach Blitzeinschlag in Klinik

Am Walchshofener Baggersee schlug am Mittwochabend der Blitz ein. Vier Jugendliche, die am Ufer standen, kamen danach vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein Blitzeinschlag am Baggersee im Aichacher Stadtteil Walchshofen hat am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr für einen Einsatz gesorgt. Wie die Aichacher Polizei auf Nachfrage mitteilte, schlug der Blitz entweder im See oder am Ufer ein. Die vier Jugendlichen hielten sich zu diesem Zeitpunkt am Ufer des Baggersees auf. Laut Polizei wurde keiner von ihnen gravierend verletzt. Dennoch wurden alle vier vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (nsi)

