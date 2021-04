Wechsel: 21-Jähriger an der Spitze der BRK-Bereitschaft

Erstmals wählen die Mitglieder des Bayerischen Roten Kreuzes in Aichach ihren Bereitschaftsleiter per Stimmzettel. Neuer Leiter ist der 21-jährige Luca Mares.

Die Corona-Pandemie bedeutet für das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Aichach neben den Einsätzen auch eine Umstellung der sonst in der Versammlung stattfindenden Wahl des Bereitschaftsleiters. Die Mitglieder stimmten dieses Mal per Wahlzettel für den noch jungen Luca Mares. Er übernimmt mit dem von ihm vorgestellten Team die Organisation der Bereitschaft für die kommenden vier Jahre. Unterstützung erhält Mares dabei von erfahrenen BRK-Mitgliedern.

Erstmals fand die Wahl des Bereitschaftsleiters per Urnenwahl statt. Von 10 bis 16 Uhr hatten alle Mitglieder Zeit, ihren Stimmzettel abzugeben. Mit dem bisherigen Leiter, Thomas Kammerer, und Luca Mares gab es zwei Wahlvorschläge. 47 Bereitschaftsmitglieder gaben ihre Stimme ab, wovon 19 Stimmen auf Kammerer und 27 Stimmen auf Mares entfielen. Ein Stimmzettel war ungültig. Damit entschied sich die Mehrheit für einen Wechsel an der Spitze der BKR-Bereitschaft Aichach.

Thomas Kammerer hatte die Dienstleitung vor zwei Jahren von Christina Grundner übernommen, die seit 2017 im Amt gewesen ist. Zusammen mit seiner Frau Bernadette bleibt Kammerer aber auch im neuen Team ein aktiver Teil der Leitung. Mit dem 21-jährigen Luca Mares übernimmt ein noch junges BRK-Mitglied die Bereitschaftsleitung der kommenden vier Jahre. Zusätzlich ist Mares für die Materialverwaltung verantwortlich.

Erfahrene Kollegen unterstützen neue Leitung

Im Anschluss an die online abgehaltene Blaulichtbelehrung – bei der allen Fahrern in BRK-Fahrzeugen das Sonder- und Wegerecht erklärt wurde – stellte Mares sein neues Team vor. Franziska Peter ist fortan zweite Bereitschaftsleiterin und übernimmt auch die Aus- und Fortbildung beim BRK in Aichach.

Unterstützung erhalten Mares und Peter von erfahrenen Kollegen: Mario Pettinger ist für die Organisation der Sanitätsdienste und die Leitung der Schnelleinsatzgruppe bei Katastrophenfällen zuständig; Michael Euba verantwortet das Ressort Finanzcontrolling; Helmuth Mayr leitet die Technik und den Hintergrunddienst; Daniel Nittka organisiert die elektronische Datenverarbeitung; Thomas Kammerer ist im Team für die Schulungen der Fahrer zuständig und Bernadette Kammerer für die Dienst- und Einsatzkleidung.

Interessierte Personen ab 16 Jahren haben jederzeit die Möglichkeit, sich beim Bereitschaftsdienst in Aichach oder beim Bayerischen Roten Kreuz allgemein zu engagieren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: