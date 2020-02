07:15 Uhr

Wegen Funkmasten: Obergriesbacher laufen im Landratsamt Sturm

Der geplante Funkmast in Obergriesbach beschäftigt Anwohner und Landratsamt.

Plus In Obergriesbach ist ein Funkmast geplant. Das stößt in der Bevölkerung auf Kritik - und beschert dem Landratsamt nun zahlreiche Zuschriften.

Der geplante Funkmast in Obergriesbach beschäftigt die Anwohner und auch das Landratsamt. Wie Pressesprecher Wolfgang Müller berichtet, erreichen seit einer Informationsveranstaltung über den Funkmast das Bauamt des Landratsamtes Aichach-Friedberg viele Zuschriften.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Funkmast Obergriesbach: Das Landratsamt ist nicht zuständig Die Zuschriften gehen allesamt auf die schädlichen Auswirkungen ein, die von der auf dem Mast geplanten Funkeinrichtung ausgehen sollen. Das Landratsamt Aichach-Friedberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Prüfung, ob von der Funkeinrichtung tatsächlich Gesundheitsgefahren ausgehen können, nicht das Landratsamt, sondern die Bundesnetzagentur zuständig ist. Im konkreten Fall ist dies die Außenstelle Augsburg der Bundesnetzagentur. Das Landratsamt ist an die Beurteilung der Bundesnetzagentur gebunden. Oben auf der Anhöhe, die im Hintergrund zu sehen ist, soll der neue Funkmast errichtet werden. Eine Bürger Obergriesbachs sind gegen den geplanten Standort des Mastes. Bild: Stefanie Brand Das Landratsamt entscheidet lediglich die Frage, ob der Mast an sich am Standort zulässig ist, betont Müller. Dabei seien Masten, die der Installation solcher Funkeinrichtungen dienen, regelmäßig zulässig. Man spricht hier baurechtlich von „privilegierten Vorhaben“, vergleichbar beispielsweise mit landwirtschaftlichen Vorhaben im Außenbereich, so der Pressesprecher. Einen Spielraum oder ein Ermessen bei der Frage, ob der Mast – losgelöst von der Funkeinrichtung – zulässig ist, hat das Landratsamt Aichach-Friedberg nicht. Lesen Sie auch: Obergriesbach: Kritik am Standort des neuen Mobilfunkmasten

Obergriesbach ringt weiter um Standort für Funkmast

Themen folgen