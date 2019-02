15.02.2019

Wegen Platzmangel: Adelzhausen baut neue Kita

Die Kindertagesstätte in Adelzhausen wird dem Andrang nicht mehr gerecht. Jetzt wird eine neue gebaut.

2020 soll die dreigruppige Einrichtung in Betrieb gehen. 25 Kindergarten- und 18 Krippenplätze sowie eine Integrationsgruppe werden geschaffen.

In der Autobahngemeinde Adelzhausen gibt es nur 84 Kinderbetreuungsplätze. Doch der Bedarf steigt. Daher hat der Adelzhausener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, an der Schulstraße eine dreigruppige Kindertagesstätte zu errichten.

Fertig sein soll sie schon 2020. Rund 72 Betreuungsplätze fehlen, die müsse man schaffen. Die Nachfrage für Kinderbetreuungsplätze dürfe man nicht unterschätzen, wie Lorenz Braun betonte. Besonders durch die vom Freistaat geplante Kostenfreiheit für Kindergartenplätze ab dem ersten Lebensjahr rechne auch Adelzhausen mit mehr Kindern in kommunalen Einrichtungen.

Gemeinderat: In Adelzhausen steigen die Geburtenzahlen

Zwischen 2013 und 2018 wurden in der Gemeinde etwa 151 Kinder geboren. Damit fehlen 72 Betreuungsplätze. Ein weiteres Wachstum der Einwohnerzahl ist abzusehen. Der Gemeinderat hat in der Ortsmitte in Heretshausen ein Baugebiet für etwa 30 Wohneinheiten ausgewiesen.

Jetzt sollen 25 Kindergarten- und 18 Krippenplätze und eine Integrationsgruppe geschaffen werden. Ihren Betrieb soll die Kindertagesstätte unmittelbar nach der Fertigstellung, also spätestens 2020 aufnehmen. Für den baldigen Baubeginn sprach sich das Gremium einstimmig aus, nachdem die Ratsmitglieder den Bedarf als notwendig angesehen hatten. (AN)

Themen Folgen