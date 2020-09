vor 12 Min.

Wertstoffsammelstelle Schiltberg schließt: Wohin mit Schrott und Altglas?

Seit es die Gelbe Tonne im Landkreis Aichach-Friedberg gibt und Verpackungen abgeholt werden, werden am Wertstoffhof in Schiltberg weniger Wertstoffe abgegeben.

Plus Für den Erhalt wäre ein Umbau der Zufahrt nötig. Doch es soll Ersatz geben. In die Überlegungen wird auch der Bauhof einbezogen.

Von Xaver Ostermayr

Eine ausgiebige Diskussion gab es im Schiltberger Gemeinderat zur Sammelstelle, zur geplanten Neugestaltung des Bauhofgeländes sowie einem Büro für die Bauhofmitarbeiter. Bürgermeister Fabian Streit informierte, dass zur Erhaltung der Wertstoffsammelstelle ein Umbau der Ein- und Ausfahrt erforderlich ist. Die Ausfahrt müsse von der bisherigen Einfahrt abgegrenzt sein. Bei dieser Gelegenheit will man eine bessere Organisation der Lagermöglichkeiten im Innen- und Außenbereich des angrenzenden Bauhofs umsetzen.

Der Kreistag entscheidet im November über die Sammelstelle in Schiltberg

Der Rat beauftragte Zweiten Bürgermeister Peter Kellerer, eine Planung für die erforderlichen Maßnahmen an der Wertstoffsammelstelle und am Bauhof zu erstellen. Streit informierte, dass es voraussichtlich die Wertstoffsammelstelle in Schiltberg in der bisherigen Form nicht weiter geben wird. Im November wird sich der Kreistag wohl gegen einen Erhalt aussprechen. Streit machte aber auch Hoffnung: Er setze sich für die Aufstellung eines Papier-, Schrott- und Glascontainers ein – samt Beaufsichtigung vor Ort. „Dann könnten wir unsere Bürger bestmöglich versorgen“, so Streit.

Zur Aufplanung des Gebäudes benötigt Kellerer eine Auflistung der vorhandenen Maschinen. Albert Wagner regte an, sich in drei bis vier Jahren Gedanken über einen Neubau des Bauhofs zu machen. Der Bürgermeister entgegnete, die Gemeinde habe derzeit andere Prioritäten, große Projekte stehen an. Und Kellerer ergänzte: „Mit dem bestehenden Gebäude kann man was machen. In den nächsten Jahren passiert wegen der finanziellen Möglichkeiten nichts.“ Streit gab unmissverständlich zu verstehen: „Ich bin nicht der Bürgermeister, dass wir uns groß verschulden.“

Es gibt mehrere Ideen für ein Bauhofbüro in Schiltberg

Was das nötige Büro für die Bauhofmitarbeiter anbelangt, kamen verschiedene Varianten ins Spiel. Der Bürgermeister nannte das Dachgeschoss des Bürgerhauses, Johann Paucker den Fahrzeugraum des früheren Feuerwehrhauses und Albert Wagner einen Bürocontainer am Bauhof. Wagner argumentierte ebenso wie Kellerer, Bauhof und Büro sollten eine Einheit bilden. Letztendlich einigte man sich darauf, einen gebrauchten Container anzuschaffen und nach einem Jahr vor allem mit Blick auf die laufenden Kosten (wie Stromaufwand) über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. „Ein Container verliert seinen Wert nicht. Verkaufen kann man den immer“, so Felix Fresia. Gegen eine ins Gespräch gebrachte Anmietung war vor allem Tobias Wenhardt. So ermächtigte der Rat einstimmig den Bürgermeister, einen Bürocontainer bis zu einem Preis von 10.000 Euro zu kaufen.

