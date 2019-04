11:54 Uhr

Wo im nördlichen Wittelsbacher Land Maibäume aufgestellt werden

Im vergangenen Jahr hievten die Sportler des TSV Hollenbach den Hollenbacher Maibaum mit Muskelkraft in die Höhe (siehe Archivfoto von 2018). In diesem Jahr werden in 13 Orten im nördlichen Landkreis neue Maibäume aufgestellt - einige von ihnen auch wieder per Hand.

13 Maibäume werden heuer allein im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg aufgestellt. Wann und wie in den Ortschaften gefeiert wird.

Kerzengerade ragt sein Haupt in den Himmel. Nie verliert er seine Haltung – ob es regnet oder schneit oder ein stürmischer Wind um seinen schlanken Körper pfeift. Am morgigen Mittwoch, 1. Mai, werden in den Dörfern wieder die Maibäume in die Höhe gewuchtet, um anschließend um sie herum zu feiern. Wo und wann das passiert, lesen Sie hier in unserer Festliste:

Adelzhausen Die Katholische Landjugend (KLJB) Adelzhausen stellt am Mittwoch, 1. Mai, einen Maibaum in Adelzhausen auf. Der Baum wird um 10 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Sonnenstraße gesegnet. Danach wird mit Blasmusik zum Bürgerhaus gezogen, wo der Baum per Hand aufgestellt wird. Danach findet dort das Maifest mit Mittagessen, Kaffee, Kuchen und späterem Barbetrieb statt. (AN)

Affing-Haunswies Der Maibaumverein stellt zum zwölften Mal einen Maibaum im Affinger Ortsteil Haunswies am Mittwoch, 1. Mai, auf. Der Gottesdienst mit Maibaumsegnung beginnt um 8.30 Uhr, das Aufstellen des Maibaums traditionell um 10.31 Uhr. Anschließend sorgt die Haunswieser Blaskapelle Da Oa und die Andan im Bierzelt in der Dorfmitte beim Mittagstisch für Unterhaltung. Abgerundet wird der Maifeiertag mit einem Stimmungsabend mit den 4-Taktlern. (kf)

Aichach-Klingen Im Aichacher Stadtteil Klingen wird am Mittwoch, 1. Mai, unter Federführung der Freiwilligen Feuerwehr ein Maibaum aufgestellt. Nach der Segnung durch den Klingener Pfarrer Michael Schönberger beginnt gegen 10 Uhr das Aufstellen per Hand. Im Anschluss gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. (AN)

Aichach-Unterschneitbach Einen Maibaum stellt am Mittwoch, 1. Mai, die Dorfgemeinschaft Unterschneitbach (Stadt Aichach) auf. Organisiert wird das Maibaumfest vom Maibaumkomitee. Um 10 Uhr beginnt das Aufstellen des Maibaums per Hand. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Sielenbacher Blaskapelle. Die Feier findet im Biergarten des Gasthauses Bichlmeier statt. Gäste sind willkommen. Es gibt ein Kinderprogramm. (AN)

Dasing In Dasing wird am Mittwoch, 1. Mai, ab 10.45 Uhr der Maibaum gesegnet und ab 11 Uhr von Hand aufgestellt. Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Veranstalter sind die Maibaumfreunde Lindl und der Burschenverein Laimering. (AN)

Dasing-Bitzenhofen Am Sportplatz im Dasinger Ortsteil Bitzenhofen stellt der Verein Wildschütz am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr einen Maibaum per Kran auf. Ab 11.30 Uhr gibt es zunächst Rollbraten, danach Kaffee und Kuchen. (AN)

Hollenbach-Schönbach Die Scheabecka Hittn stellt am Mittwoch, 1. Mai, einen Maibaum im Hollenbacher Ortsteil Schönbach auf. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr mit einem kleinen Mittagstisch im Festzelt mit Schmankerln vom Grill in der Semmel oder Fladenbrot. Ab 13 Uhr wird der Baum gesegnet und am Platz vor der Hittn aufgestellt. Dann klingt das Fest bei Kaffee, Kuchen und Barbetrieb aus. (AN)

Inchenhofen Erstmals seit 29 Jahren wird in Inchenhofen wieder ein Maibaum aufgestellt. Veranstalter sind die Leahader Maibaumbuam. Beginn ist am 1. Mai um 9 Uhr mit dem Einzug des Maibaums mit Blaskapelle und Pferdegespann zum Marktplatz. Im Anschluss findet um 9.45 Uhr der Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Leonhard statt. Um 11 Uhr wird der Baum gesegnet und mit dem Kran aufgestellt. Danach gibt es für alle Gäste Mittagessen, Kaffee und Kuchen und die Bar wird eröffnet. (sws)

Kühbach-Großhausen Im Kühbacher Ortsteil Großhausen wird bereits am heutigen Dienstag, 30. April, ein Maibaum am Maschinenstadel aufgestellt. Er wird ab 18.30 Uhr von Pfarrer Paul Mahl gesegnet und danach mithilfe eines Krans in die Höhe gehievt. Danach findet eine Feier mit Tanz in den Mai statt. (AN)

Obergriesbach In Obergriesbach wird der neue Maibaum am Mittwoch, 1. Mai, um 8.15 Uhr gesegnet. Danach gibt es Bürgermeister Josef Schwegler zufolge ein Weißwurstfrühstück. Um 9.30 Uhr beginnt die Aufstellung per Hand, abgesichert durch einen Bagger. Anschließend gibt es Mittagessen. Ab 14 Uhr tanzen die Kindergartenkinder am Maibaum, ehe der alte Baum versteigert wird. (AN)

Petersdorf-Alsmoos Die Dorfgemeinschaft Alsmoos-Gebersdorf und die Alsmooser Feuerwehrler stellen am Mittwoch, 1. Mai, einen Maibaum in Alsmoos auf. Ab 8 Uhr findet ein Weißwurstfrühstück mit Weißwürsten und Wienern statt. Um 9.30 Uhr wird der Maibaum geweiht, ehe er ab 9.45 Uhr von Hand aufgestellt wird. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagstisch im Zelt am alten Sportplatz und die Stadtkapelle Friedberg beginnt mit dem musikalischen Rahmenprogramm. Die Kindergartenkinder führen um 13.30 Uhr einen Maitanz am Maibaum auf. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut. (AN)

Pöttmes-Ebenried Die Freiwillige Feuerwehr stellt im Pöttmeser Ortsteil Ebenried am Mittwoch, 1. Mai, einen Maibaum auf. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, danach wird der Maibaum gesegnet und aufgestellt. Die Goaßlschnoizer aus Kühnhausen sind mit von der Partie. Ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch, danach Kaffee und Kuchen. (AN)

Pöttmes-Schorn Die Schorner Lindenschützen stellen am Mittwoch, 1. Mai, einen Maibaum auf. Ab 11 Uhr gibt es nach Angaben der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes Mittagessen, um 13.30 Uhr beginnt die Aufstellung. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. (AN)

Unsere Auflistung der Maibaumfeiern erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer vorbehalten.

