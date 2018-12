12.12.2018

Xaver Arzberger verkörpert das Ehrenamt

Wenn ein Mensch 80 Jahre alt wird, kann er in der Regel auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Das trifft in besonderem Maße auch auf Xaver Arzberger aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen zu.

Am Tag seines runden Geburtstages herrschte im Hause von Xaver und Theresia Arzberger, mit der er seit 48 Jahren verheiratet ist, Hochbetrieb. Das war freilich zu erwarten. Schließlich verkörpert der Jubilar und gebürtige Igenhausener Ehrenamt, kommunalpolitisches Engagement und Heimatverbundenheit wie kaum ein anderer. 34 Jahre lang gestaltete Arzberger als Gemeinderatsmitglied, anfangs noch im selbstständigen Igenhausen, später dann in der Großgemeinde Hollenbach die Entwicklung seiner Heimatgemeinde mit. Dienst am Bürger leistet der Vater zweier Töchter und Großvater von vier Enkelkindern noch heute. Seit 2004 nimmt er an der gemeindlichen Bauschuttrecyclinganlage Bauschutt und Grüngut entgegen. Arzbergers ausgeprägter Gemeinschaftssinn spiegelt sich auch im Igenhausener Vereinsleben wider. In sämtlichen Vereinen ist der noch immer rüstige Rentner Mitglied. Dem FC Igenhausen, um den er sich in besonderem Maße verdient gemacht hat und der ihn deshalb längst zum Ehrenvorsitzenden ernannt hat, stand er 17 Jahre lang als erster Vorsitzender vor.

Außerdem unterstützt Xaver Arzberger seit Jahren hilfebedürftige Einrichtungen und soziale Projekte. Auch und gerade zum 80. Wiegenfeste denkt er in aller Dankbarkeit für seine Gesundheit an Mitmenschen, denen es nicht so gut geht und entrichtet aus den vielen Geldgeschenken sowie aus eigener Schatulle einen Geldbetrag von über 1000 Euro an verschiedene wohltätige Zwecke.

Seine Geburtstagsfeier mit 60 Gästen fand auf der Inghauser Alm statt. (mika)

Themen Folgen