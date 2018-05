12.05.2018

Xaver Färber feiert 85. Geburtstag

Der Schmied von Todtenweis, Xaver Färber, feierte am Mittwoch seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 9. Mai 1933 in Todtenweis geboren. Da sein Vater eine Schmiedewerkstatt hatte, war seine berufliche Zukunft von Anfang an sicher. Er erlernte das Schmiedehandwerk, machte seinen Meister und übernahm die Werkstatt, die er mittlerweile an seinen Sohn Franz-Xaver weitergegeben hat. Da Xaver Färbers Vater früh starb, musste er schon in jungen Jahren für die Familie sorgen. Am 15. November 1960 heirate er seine Frau Viktoria. Fünf Kinder, von denen eines, Tochter Elisabeth, 2011starb, vier Enkel und eine Urenkelin gehören zur Familie. Zum Gratulieren kamen neben der Familie auch Pfarrer BabuPereppadan und Bürgermeister Konrad Carl. (brs)

