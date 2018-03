21:03 Uhr

Zugvögel stehen im Kreis im Fokus

Landesbund bittet Bürger um Meldungen. Auch Graureiher, Mehlschwalbe und Igel im Fokus.

Der Frühling kommt. Die Zugvögel kehren heim, die Tiere bereiten sich auf die Brutsaison vor. Die Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) will ihr Wissen über die Heimkehrer vertiefen und hofft dabei auf die Hilfe der Bevölkerung. Der LBV will insbesondere drei typische Vogelarten und zwei Tierarten beobachten, die als Zeigerarten für die strukturreiche Hügellandschaft stehen:

Der Rotmilan (Milvus milvus) mit seinem farbenprächtigen Federkleid, seinen gegabelten Schwanzfedern und seinem eleganten Flug ist ein beeindruckender Anblick. Die Hälfte aller Rotmilane weltweit lebt und brütet in Deutschland. Doch seit den 1990er Jahren hat ihre Anzahl um etwa ein Drittel abgenommen. Schutzmaßnahmen werden deshalb gefördert. Im Lechgebiet ist er häufig zu beobachten. Aber wie sieht es im nördlichen Landkreis aus? Hier hofft der LBV auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Graureiher (Ardea cinerea) zählt zu den besonders geschützten Arten. Aufgrund der Bestandszunahme und wieder aufkommenden Klagen über Schäden in der Fischereiwirtschaft wurde die Schonung 1983 vom Landwirtschaftsministerium teilweise wieder aufgehoben. Der Graureiher jagt im Flachwasser vor allem nach Fischen, zu bestimmten Zeiten aber auch Mäusen auf Feldern. Die sehr anpassungsfähige Art benötigt zur Brutzeit ruhige Waldstücke, wo sie ihre Horste in Kolonien erbaut. Die Population wird europaweit auf 210000 bis 290000 und deutschlandweit auf 28000 Paare geschätzt. In Bayern waren es bei der letzten Zählung 2008 etwa 2100 Brutpaare. Der Kreisgruppe ist ein einziger Brutplatz des Graureihers im Landkreis in Paar bei Kühbach bekannt. Wer kann noch andere nennen?

Die Mehlschwalbe (Delichon u. urbicum) ist in ganz Europa beheimatet, in Bayern bis auf kleine Lücken flächendeckend. Das Monitoring häufiger Brutvögel zeigt langfristig starke, kurzfristig leichte Abnahmen. In Bayern brüten schätzungsweise etwa 63000 bis 115000 Brutpaare. Da die Vogelart mit ihrem Nestbau sehr an menschliche Behausungen gebunden ist und diese durch Energieeinsparung und durch Modernisierung in der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten einem starken Wandel unterliegen, ist ihr Bestand sehr beeinträchtigt. Wo sind noch ihre Lehmnester an Gebäuden zu finden?

Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine scheue Froschjägerin. Ausgewachsen ist sie 80 bis 120 Zentimeter lang, einzelne Exemplare können noch größer werden. Im Gegensatz zur Kreuzotter hat sie runde Pupillen. Sie ist ungiftig und beißt nicht. Die Ringelnatter bevorzugt offene und halboffene Lebensräume entlang von Fließgewässern und an Stillgewässern, aber auch Waldränder, Hausgärten oder Rohbodenflächen. Sie benötigt trockene Verstecke und Winterquartiere wie Erdlöcher, Felsspalten, morsche Bäume und Wurzelstöcke sowie geeignete Eiablageplätze wie Sägespäne-, Kompost- oder Misthaufen und Sonnplätze. Ringelnattern ernähren sich hauptsächlich von Amphibien, bevorzugt werden Frösche z. T. auch Kröten. Fische, Eidechsen. Aufgrund des Rückgangs natürlicher Auen und sonstiger Feuchtgebiete an Gewässern sind die Bestände der Ringelnatter gefährdet. Wer kann sie uns melden?

Der Igel (Erinaceus europaeus) verliert immer mehr Lebensraum. Bayernweit ist 2015 das Projekt „Igel in Bayern“ gestartet, bei dem Bürger Igel melden sollen. Über 60000 wurden seitdem gezählt. Auf der Internetseite www.igel-in-bayern.de kann jeder Igel melden und Wissenswertes über diese Tiere lernen. Wer möchte, kann sich auch an die Kreisgruppe wenden.

Die LBV-Kreisgruppe freut sich über jede Meldung dieser fünf Arten. Das Gesamtergebnis soll am Ende des Jahres veröffentlicht werden. (AN)

Kontakt LBV-Kreisgruppe Aichach-Friedberg: Vorsitzender G. Herzog, Telefon 08251/885422, Zweiter Vorsitzender Hans-Günter Goldscheider, Telefon 0821/781578, E-Mail: aichach-friedberg@lbv.de.

