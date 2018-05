00:35 Uhr

Zwei neue Ehrenmitglieder

Die Mitglieder des Schützenvereins Gemütlichkeit Hollenbach haben in der Jahreshauptversammlung Michael Baur und Anton Katzenschwanz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das ist die Anerkennung für ihre langjährige Mitgliedschaft und die außerordentlichen Verdienste der beiden.

Baur und Katzenschwanz gehören seit 55 Jahren dem Verein an und sind seither im Vereinsleben engagiert. Michael Baur, seit 1976 aktiver Mannschaftsschütze, besetzte als Kassenprüfer, Sportwart und Ausschussmitglied über drei Jahrzehnte lang wichtige Ämter. Er erhielt vor zehn Jahren die Sebastianusnadel des Deutschen Schützenbundes für 30 Jahre langes aktives Sportschießen. Baur, von allen nur der „Staga Migl“ genannt, brachte sich beim Schützenheimneubau von 1994 bis 1997 ebenso ein wie in der Jugendarbeit. Aufgrund eines schweren Fahrradunfalles im Herbst 2016, von dem er sich bislang nicht erholte, kann er heute nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen.

Ähnlich verbunden mit den Schützen zeigt sich Anton Katzenschwanz, ebenfalls Träger der Sebastianusnadel. Er führte den Verein in den 70er- und 80er-Jahren als Erster und Zweiter Schützenmeister an, war Schriftführer, Jugendleiter, Sportwart, Kassier, Ausschussmitglied und prüft seit 1992 die Kasse. Als Ruhepol inmitten seiner Vereinskameraden war Katzenschwanz maßgeblich am „Wiederbeleben“ des Vereines in den 70er-Jahren, während einer Phase des Dornröschenschlafes und beim Glätten von Wogen in stürmischen Zeiten beteiligt.

Baur und Katzenschwanz sind neben Josef Weiß, Otto Krammer und Georg Schormair Ehrenmitglieder Nummer vier und fünf beim Hollenbacher Schützenverein. (mika)