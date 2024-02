Beim Generationenfasching in Adelzhausen sind Jung und Alt mit Freude dabei

Plus Rund 160 Gäste feiern beim Generationenfasching in Adelzhausen mit. Auch Schneewittchen und die sieben Zwerge, Siggi & Roy und ein Ratschweib schauen vorbei.

Zum zweiten Generationenfasching im Adelzhauser Gasthaus Dillitz kamen am Sonntag rund 160 Gäste. Damit war der Saal komplett gefüllt. Organisiert wurde der gesellige Nachmittag vom Seniorenclub Adelzhausen. Die Seniorenbeauftragte Lydia Konrad freute sich über den großen Andrang und das auch altersmäßig bunt gemischte Publikum.

Konrad liegt besonders am Herzen, dass die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde nicht immer nur unter sich bleiben, sondern, dass sie durch solche Veranstaltungen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. „Sie lernen dadurch auch die jüngeren Gemeindemitglieder kennen und haben miteinander Spaß.“ Der Senioren Club bietet auch Veranstaltungen nur für Senioren, wie beispielsweise den einmal monatlich stattfindenden Mittagstisch, der sehr gut angenommen wird.