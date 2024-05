Stopselclub sucht einen Stammzellspender für ein Mitglied

Wenn der Stopselclub Burgadelzhausen demnächst sein Jubiläum feiert, gibt es auch einen ernsten Hintergrund. Er organisiert mit der DKMS eine Typisierungsaktion.

Grund zu feiern hat der Stopselclub Burgadelzhausen. Der Verein in dem Adelzhausener Ortsteil besteht seit 40 Jahren. Doch das Jubiläum wird von etwas überschattet: Ein Mitglied ist schwer erkrankt. „Unser Mitglied Georg braucht einen Stammzellspender", berichten Manuel Menzinger und Joshua Reiner. Sie organisieren deshalb mit ihrem Festausschuss-Team eine Typisierungsaktion. Sie hoffen, dass sich während ihres Jubiläumsfestes möglichst viele Menschen neu in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen und sich so als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen.

Georg braucht wie viele andere Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs eine Stammzelltransplantation. Die kann nur von einem genetischen Zwilling kommen. Die DKMS macht es möglich, diesen Zwilling zu finden. Der Stopselclub Burgadelzhausen bietet unter dem Motto "Feiern und Leben retten" bei seinem 40-jährigen Jubiläum die Aufnahme in der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) über einen Wangenabstrich an. „Mund auf – Stäbchen rein - Spender sein“ heißt es am Samstag, 1. Juni, von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 11.30 bis 14.30 Uhr in der Festhalle in Zieglbach (Gemeinde Dasing).

Typisierung an zwei Tagen des Festes des Stopselclubs Burgadelzhausen

Das Jubiläumsfest selbst beginnt bereits am Mittwoch, 29. Mai, um 19 Uhr mit einem Wattturnier. Am Freitag, 31. Mai, legt DJ GPoint ab 20 Uhr Musik aus den 90er und 2000er-Jahren auf. Am Samstag, 1. Juni, ist ab 18 Uhr Hallenfest mit den Paartalbuam und der Partyband Getthat. Das Jubiläumsfest endet mit dem Festsonntag am 2. Juni ab 9 Uhr mit einem Oldtimertreffen.

Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS, hilft dem Stopselclub bei der Typisierungsaktion. „Die Herausforderung ist, immer wieder die Jugend ab 17 Jahren zu erreichen, um den demografischen Wandel abzufangen", sagt sie. Zehn Prozent der betroffenen Patienten würden immer noch vergeblich auf ihren passenden Lebensspender warten. "Deshalb zählt jede und jeder einzelne weitere Typisierte“, sagt Lehenberger.

Wichtige Fragen zur Stammzellspende

Wer kann sich in die DKMS aufnehmen lassen? Die Aufnahme in die DKMS ist möglich von 17 bis 55 Jahren, sagt Brigitte Lehenberger. Als tatsächlicher Stammzellspender kommt man dann infrage von 18 bis 61 Jahren.

Lesen Sie dazu auch

Was bringen Typisierungsaktionen? Unter 100 Typisierten kommt mindestens ein Mensch zur Stammzellspende, unter den jungen Leuten sind es zwei bis drei pro 100 Typisierten, berichtet Lehenberger. Aus Bayern konnten über die DKMS Doner Center gGmbH unter 1,2 Millionen Typisierten bereits 14.000 betroffenen Patienten die Chance auf ein neues Leben schenken. Weitere über andere Dateien kommen noch dazu.

Wie erfolgt eine Stammzellspende? Die Stammzellspende erfolgt peripher aus dem Blut und die Knochenmarkspende aus dem Beckenknochen. Beides, so Lehenberger, sei machbar.

Spendenkonto für die DKMS

Aber auch die finanzielle Unterstützung ist wichtig. Diese ist ohne Altersgrenze möglich. Für jede Typisierung fallen bei der DKMS Doner gGmbH 50 Euro Unkosten an. Geldspenden sind daher ebenso willkommen – vor Ort oder als Überweisung mit dem Betreff: Stopselclub SXW 027. Das DKMS-Spendenkonto besteht bei der VR Bank Neuburg-Rain eG, IBAN DE80 72169756 0000 627569. Für Informationen zur Typisierungsaktion steht Brigitte Lehenberger zur Verfügung, Telefon 08276/1567. (AZ)